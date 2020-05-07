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Konya'da "Yaz lastiği" yoğunluğu başladı

İHA

Konya'da, araçlarına yaz lastiği taktırmak isteyen sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Konya'da "Yaz lastiği" yoğunluğu başladı

Konya'da, araçlarına yaz lastiği taktırmak isteyen sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturmaya başladı.
Korona virüs salgınının hızla yayılması dünya ekonomisini ve birçok sektörü olumsuz etkiledi. Türkiye'de salgına karşı alınan önlemler kapsamında birçok esnaf kepenk kapatmak zorunda kalırken müşteri azlığı yaşayan lastikçiler de bir süre iş yapamadı. Ülke genelinde alınan önlemler kapsamında araç sürücüleri kış lastiği uygulamasının 1 Nisan'da sona ermesine rağmen lastikçilere uğramadı. Vak'a sayılarında görülen düşüşün ardından günlük yaşam hareketlenmeye başlarken lastikçilerde de müşteri yoğunluğu oluşmaya başladı. İşlerinin yeniden açılmaya başladığını dile getiren lastikçi esnafı, yaz lastiği alacakları uyardı.
Oto lastikçi Osman Doğan, sürücülerin araçlarını kullanacakları arazi ve yol şartına göre lastik seçimi yapmasını önerdi. Havaların ısınmaya başlamasıyla müşteri sayısında artış yaşanmaya başladığını anlatan Doğan, "Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınından dolayı işlerimiz etkilendi ama çok şükür yavaş yavaş yeniden açılmaya başladı. Bugünler de biraz yoğunluk yaşanıyor. İş yerlerimizde sosyal mesafe kurallarını da göz önüne alarak hizmet veriyoruz. Lastik fiyatları ise 150 lira ile bin 200 lira arasında değişiyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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