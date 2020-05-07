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Avrupa’nın en büyük rulman üreticilerinden SC Rulmenti SA’dan ihracata devam mesajı

İHA

Avrupa'nın en büyük rulman üreticilerinden biri olan SC Rulmenti SA, bin 100 çalışanıyla korona virüs pandemisi sürecindeki tüm zorluklara rağmen ihracata devam ediyor.

Avrupa’nın en büyük rulman üreticilerinden SC Rulmenti SA’dan ihracata devam mesajı

Avrupa’nın en büyük rulman üreticilerinden biri olan SC Rulmenti SA, bin 100 çalışanıyla korona virüs pandemisi sürecindeki tüm zorluklara rağmen ihracata devam ediyor.
Bera Holding’e bağlı Romanya’da faaliyet gösteren SC Rulmenti SA şirketinin CEO’su Doğan Güreş, pandemi ve sonrasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sektörün bugünü ve yarınına dair bilgiler veren Güreş, “Rulman sektörü, endüstrileşme ve Sanayi Devrimi’nin başlangıcıyla dünya literatürüne girmiş olup, sanayi gelişimi ile doğru orantılı olarak stratejik vasfını korumaktadır. Sanayileşmenin teknoloji ile beraber evrimleşmesi ile rulman sektörü de gelişmeye ve ürün yelpazesini genişletmeye devam etmektedir. 20 sene önce pazarda olmayan yüzlerce Çinli üreticinin fiyat rekabeti dolayısıyla rulman sektörü küresel olarak fiyatkalite endeksi geniş bir yelpazeye yayılmış durumdadır. 1953’ten bu yana, 70 yıla yakın köklü URB markası ile Romanya’da üretim yapan SC Rulmenti SA, global rekabette pazardaki konumunu her geçen gün güçlendirecek potansiyele haizdir” dedi.

"Korona virüs pandemisi döneminde önlemlerimizi aldık, ihracata devam ettik"
URB olarak korona virüs pandemisi döneminde aldıkları önlemleri sıralayan Güreş, “Avrupa’nın en büyük rulman üreticilerinden biri olarak bin 100 çalışanımızla tüm zorluklara rağmen dünya ülkelerine olan ihracatımıza devam ettik. Bu süreçte çalışanlarımızın sağlığı mutlak önceliğimiz olmuştur. Güvenli ve sürdürebilir bir çalışma ortamının hazırlaması için bünyemizde oluşturduğumuz ‘Salgın Krizi Yönetim Komisyonu’ önerilerini harfiyen yerine getirirken global gelişmeleri yakından takip ettik. Yeniden hazırlanan önlemler prosedürü ve ‘Pandemi Eylem Planı’ ile riski asgari seviyede tutmayı başardık. Fabrika girişçıkışlarına termal kameralar, dezenfeksiyon tüneli ve ateş ölçerler yerleştirdik. Vardiya/eleman sayısını düşürerek ‘Azaltılmış Çalışma Modeli’ne geçtik. İş istasyonlarımızın ara mesafesini en az iki metre olacak şekilde düzenledik. Çalışanlarımızın fabrika alanı içerisindeyken her daim maske ve eldiven ile bulunmalarını sağladık. Elbise değişimi ve soyunma odaları kullanımını geçici olarak kaldırdık. Risk grubu içerisinde bulunan çalışanlarımızı (İleri yaş, hamile, evde bakılacak çocuğu olan vb.) evlerine gönderdik. Yurt dışından gelen çalışanların on dört günlük karantina kurallarına uymalarını sağladık. Bu olağanüstü süreçte üretim ve sevkiyatlarımızın kesintisiz devamı için dikkatli ve özenli bir performans ortaya konulmuştur. URB ailesi olarak temenni ve beklentimiz bu sancılı sürecin bir an önce geride kalması ve Türkiye ile birlikte Romanya’nın da bir an önce normalleşme sürecine kavuşmasıdır” şeklinde konuştu.

“Özel rulman modelleri için ortak projelerin devamı yönünde ortak bir iradeye sahibiz”
URB markası olarak yeni yatırımlar, odak alanları ve önceliklerine dair bilgiler veren Doğan Güreş, sözlerine şöyle devam etti:
“Dünya ülkelerinde sanayi ve teknolojik gelişmeler ilerledikçe rulman sektörü de paralel olarak gelişmeye ve ticari olarak talep artışı göstermeye devam edecektir. Bu doğrultuda biz de kendimizi yenilemek ve her anlamda şirketimizi geleceğe hazırlamak zorundayız. Odak alanımız iki noktada ön plana çıkmaktadır; İlk olarak, mevcut ürün yelpazemizi genişletirken, ikincil olarak yeni pazarlara açılmayı da sürdürüyoruz. İş ortaklarımız ile birlikte, onların spesifik ihtiyaçlarına göre tasarım iyileştirilmeleri üzerinde çalışmaktayız. Özel rulman modellerini gerçekleştirmek üzere ortak projelerin artarak devamı yönünde ortak bir iradeye sahibiz. Son dönemde ‘Fıçı Makaralı Rulmanlar’da artırılmış yük kapasitesi ve makara optimizasyonuna sahip ‘E’ serisi ile başlattığımız modernleştirme projesi büyük ilgi uyandırdı. Yine elektrik izolasyonuna sahip olan, elektrik motorları veya yüksekakım demir yolu lokomotiflerinde kullanılan özel kaplamaları izolasyon rulmanları, yeni ürün yelpazemizin rekabet gücü yüksek ürünleri olacaktır.”
Üretimdeki verimliliği artırarak ve maliyet düşürerek rakiplerine karşı avantajlı bir ortam yakaladıklarını belirten Güreş, “Bu noktada demir yolu rulmanlarının hızlandırılmış üretim hattı ile bu pazarın yüksek nitelikteki ürün talebini karşılarken rekabet gücümüzü de artırdık. Yine rulman sektöründeki büyük oyuncular ile geliştirdiğimiz ortak projelerle sektörün kapasite artırım taleplerini yeni yatırımlarla birlikte gerçekleştirmeyi istiyoruz” dedi.

“Her kriz dönemi aynı zamanda bir fırsat dönemidir”
Korona virüsün tüm dünyayı olduğu gibi Romanya ve rulman sektörü de etkilediğini ifade eden Güreş, “Her kriz dönemi aynı zamanda bir fırsat dönemidir. Bu dönemde ticari faaliyetlerimiz etkilenmekle beraber birtakım yeni imkanlardan da faydalanma fırsatı bulduk. Romanya hükümetinin bu zor dönemi kolaylaştırmak için sunduğu ilave tedbirler Türkiye’deki imkanlara benzer nitelikteydi. Yüksek istihdam gösteren bir işveren olarak, ‘Kısa Çalışma Programı’nı Romanya yasalarına göre hayata geçirdik. Demirçelikten liman vinçlerine, petrol üretiminden demir yollarına, enerji üretiminden otomotive kadar geniş bir yelpazede vazgeçilmez ürün olan rulman talebi de global ekonominin canlanmasıyla tam gaz ilerleyecektir. Bu döneme hazır olan üreticiler sektörün canlanması sonrasında oluşacak rekabette pastadan büyük dilimi alacaklardır. Biz URB olarak geleceğe hazırız ve tüm tedbirleri almış durumdayız” ifadelerini kullandı.

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