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Kumarhaneye dönüştürülen evde kumara toplam 42 bin lira ceza

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kumarhaneye dönüştürülen bir eve polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi, evde bulunanlara toplam 42 bin lira ceza kesildi.

Kumarhaneye dönüştürülen evde kumara toplam 42 bin lira ceza

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kumarhaneye dönüştürülen bir eve polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi, evde bulunanlara toplam 42 bin lira ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dalyan Mahallesi’nde bir evde kumar oynatıldığına dair yapılan bir ihbar üzerine çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekipleri, tespit edilen 5 katlı bir apartmanın teras katına saat 23.00 sıralarında baskın gerçekleştirdi. Polis ekipleri baskında adreste bir masa etrafında kumar oynadığı ileri sürülen 9 kişiyi yakaladı. Ekipler masa üzerinde 18 deste iskambil kağıdı ele geçirirken, şahısların üzerinde ise yaklaşık 21 bin lira buldu. Polis merkezine götürülerek ifadeleri alınan şüphelilerden ev sahibi E.A. adlı kadın hakkında, kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suçlamasıyla adli yönden işlem başlatılırken, 1593 sayılı umumi ilçe hıfzıssıhha kanununun 282’inci maddesi gereğince korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ve tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle de 3 bin 180 lira para cezası uygulandı. Evde kumar oynadığı iddia edilen 9 kişiye de kumar oynamaktan kabahatler kanunu kapsamında işlem yapılarak kişi başı bin 225 lira olmak üzere toplamda 11 bin 25 lira idari para cezası uygulandı. Aynı şüphelilere ayrıca umumi hıfzıssıhha kanunu kapsamında sosyal mesafeyi korumamaktan kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere toplamda 28 bin 620 liralık para cezası uygulandı. Ev sahibi E.A. ile 9 şüpheliye toplamda uygulanan ceza miktarı ise 42 bin 825 liraya ulaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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