Konya’da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konya’da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı

İHA

Konya'da yaralı vaziyette bulunan şahinin koruma altına alındığı bildirildi.

Konya’da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı

Konya'da yaralı vaziyette bulunan şahinin koruma altına alındığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Ovakavağı Mahallesinde bir vatandaş tarafından uçamadığı bildirilen şahin bulunduğunun haber verilmesi üzerine belirtilen adrese gitti. Görevliler tarafından yaralı olduğu tespit edilen şahinin tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildiği, tedavisinin bitirilmesini müteakip ise yeniden tabiata salınacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesi, kuaför ve berber dükkanlarını dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, kuaför ve berber dükkanlarını ...
Ereğli’de kuaförlere ücretsiz dezenfekte
YEREL HABERLER Ereğli’de kuaförlere ücretsiz dezenfekte
Selçuklu Belediyesi evde kalmayı daha keyifli hale getirmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi evde kalmayı daha keyifli hale ...
Başkan Altay’dan berber ve kuaförlere destek
YEREL HABERLER Başkan Altay’dan berber ve kuaförlere destek
Kumarhaneye dönüştürülen evde kumara toplam 42 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kumarhaneye dönüştürülen evde kumara toplam 42 bin ...
Avrupa’nın en büyük rulman üreticilerinden SC Rulmenti SA’dan ihracata devam mesajı
YEREL HABERLER Avrupa’nın en büyük rulman üreticilerinden SC ...
Başkan Kılca’dan sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu
YEREL HABERLER Başkan Kılca’dan sağlık çalışanlarına teşekkür ...
İhtiyaç sahiplerine camiden gönül köprüsü
YEREL HABERLER İhtiyaç sahiplerine camiden gönül köprüsü
Meram’da haşereyle mücadele başladı
YEREL HABERLER Meram’da haşereyle mücadele başladı
KTO Başkanı Öztürk: “E-ticaret ve e-ihracat altın çağını yaşayacak”
YEREL HABERLER KTO Başkanı Öztürk: “E-ticaret ve e-ihracat altın ...
Konya'da "Yaz lastiği" yoğunluğu başladı
YEREL HABERLER Konya'da "Yaz lastiği" yoğunluğu başladı
Konya'da, tekstil firmasına yapılan baskında izinsiz üretilen 68 bin adet 'cerrahi maske' ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da, tekstil firmasına yapılan baskında izinsiz ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında oltayla kaçak avlanmaya: 15 bin 360 lira ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında oltayla kaçak avlanmaya: ...
Balıkla fotoğraf çektiren olta avcısı ve tekne sahibine 15 bin lira ceza
YEREL HABERLER Balıkla fotoğraf çektiren olta avcısı ve tekne ...
Konyaspor’dan açıklama: “Maçlar oynanacaksa futbolcular ikna edilmelidir”
YEREL HABERLER Konyaspor’dan açıklama: “Maçlar oynanacaksa ...
Konyaspor: Ligler başlayacaksa futbolcular ikna edilmeli
YEREL HABERLER Konyaspor: Ligler başlayacaksa futbolcular ikna ...
Başkan Altay: Koronavirüsten korunmak için en ideal ulaşım aracı bisiklettir
YEREL HABERLER Başkan Altay: Koronavirüsten korunmak için en ideal ...
Selçuklu’da çocuk parkları yeniden dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Selçuklu’da çocuk parkları yeniden dezenfekte ...
Meram’ın dört bir yanına Mobil Atık Getirme Üniteleri kuruluyor
YEREL HABERLER Meram’ın dört bir yanına Mobil Atık Getirme Üniteleri ...
Yangın çıkan apartman tahliye edildi, sosyal mesafe unutuldu
YEREL HABERLER Yangın çıkan apartman tahliye edildi, sosyal mesafe ...
Akşehir’de sokak hayvanları unutulmuyor
YEREL HABERLER Akşehir’de sokak hayvanları unutulmuyor
Ev yangını kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Ev yangını kısa sürede söndürüldü
Başkan Altay: “Korona virüsten korunmak için en ideal ulaşım aracı bisiklettir”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Korona virüsten korunmak için en ideal ...
'Hububat alım fiyatları, çiftçinin buğdaya ısınmasına vesile oldu'
YEREL HABERLER 'Hububat alım fiyatları, çiftçinin buğdaya ısınmasına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X