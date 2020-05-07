Ereğli’de kuaförlere ücretsiz dezenfekte

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi korana virüs tedbirleri kapsamında 11 Mayıs’ta faaliyete başlayacak berber ve kuaförlerin salonlarını ücretsiz dezenfekte ediyor ve maske dağıtımı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 163 erkek berberi, 71 bayan kuaförü ve 10 güzellik salonu olmak üzere toplamda 244 işletmede dezenfekte çalışması yapılıyor.

“Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli”

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, ”Hemen her şey eskisi gibi olmayacak ancak bir normalleşme sürecine giriyoruz. Son dönemde vaka sayımızdaki düşüş, iyileşen sayımızdaki artış virüsle mücadelede önemli mesafe kat ettiğimizi gösteriyor. Ancak tedbirleri uygulamaya titizlikle devam etmeliyiz. Bu noktada gevşememiz bizi çok daha kötü noktalara götürebilir. Belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek bu ölümcül virüsle mücadelemize devam ediyoruz. Normalleşme sürecimiz kapsamında 11 Mayıs’ta faaliyetlerine başlayacak berberlerimize, kuaförlerimize destek olmak amacıyla salonlarını ilaçladık. Vatandaşlarımız güvenli alanlar oluşturmayı kendimize görev telakki ediyor, bu doğrultuda hizmetlerimize devam ediyoruz” dedi.

Hizmete açılmadan önce berber, kuaför salonlarının ilaçlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Ereğli Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Veyis Güçlü, “Belediye Başkanımıza ve ekibine bu kıymetli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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