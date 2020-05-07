Konyaspor'da Covid-19 test sonuçları negatif çıktı

Hepatit B taşıyıcılığı ve Akdeniz anemisi olanlar kronik hastalık grubunda mı?

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<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA)-İttifak Holding Konyaspor, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline dün yapılan Covid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.<br>Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü kapsamında dün Kayacık Tesislerimizde yöneticilerimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız, destek ekiplerimiz ve kulüp personelimize yapılan COVID19 testinin sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-05-07 21:00:58<br>

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