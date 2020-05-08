Duvarını delip girdikleri kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldılar

Hepatit B taşıyıcılığı ve Akdeniz anemisi olanlar kronik hastalık grubunda mı?

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<br>Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)KONYA'da 2 kişi, zorlayarak kapısını açtıkları berber dükkanından, balyozla duvarı kırıp bitişiğindeki kuyumcudan yaklaşık 400 bin liralık altını alıp kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.<br>Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eyyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen 2 kişi, berber dükkanının kapısını zorlayarak açıp, içeri girdi. Buradan da balyozla duvarı kırıp, bitişiğindeki kuyumcuya geçen şüpheliler, yaklaşık 400 bin liralık altını aldı. Şüpheliler, alarmın çalması üzerine geldikleri motosiklete binip, kaçtı. Adrese sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.<br>Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Mehmet IŞIK <br>2020-05-08 08:03:21<br>

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