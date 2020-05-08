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Ereğli İvriz Sol Sahil Sulamasında imzalar atıldı

İHA

Dünya Bankası finansmanlı Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında yenilenecek olan Ereğli İvriz Sol Sahil Sulaması ile 152 bin 800 dekar tarım arazisi modern sulama şebekesine kavuşacak.

Ereğli İvriz Sol Sahil Sulamasında imzalar atıldı

Dünya Bankası finansmanlı Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında yenilenecek olan Ereğli İvriz Sol Sahil Sulaması ile 152 bin 800 dekar tarım arazisi modern sulama şebekesine kavuşacak.
Konuyla ilgili Devlet Su İşleri’nden (DSİ) yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü’nün, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığı belirtilerek, “Bilindiği gibi kapalı şebeke basınçlı borulu sulama sistemleri ile iletim kayıpları minimum seviyeye inmekte, toprak kaybı azalmakta, ürün verimliliği yükselmekte ve önemli ölçüde su tasarrufu sağlanmaktadır. Yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda yüzde 65’e varan su tasarrufu mümkün olmaktadır. Ülkedeki tarım arazilerinin klasik sulama yöntemleri yerine modern sulama sistemleri ile sulanması büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla DSİ Genel Müdürlüğünce, Dünya Bankası finansmanlı Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi geliştirilmiştir. Konya, ülke tarımında önemli bir yere sahip. Bununla birlikte şehrin yerüstü suyu varlığı ve aldığı yıllık yağış miktarı ülke ortalamasının altında kalıyor. Bu nedenle Konya’da DSİ Genel Müdürlüğünün birçok önemli projesi mevcut. Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında farklı havzalardan getirilen su, Konya Kapalı Havzasına ulaştırıldı. Konya Ovasının mümbit topraklarına ulaştırılan su miktarının artırılması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bunlara paralel olarak klasik sulama sistemleri yerine, önemli ölçüde su tasarrufu sağlayan modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması için de özveriyle çalışılıyor” denildi.

"Projelerin hayata geçmesiyle Konya’nın ülke tarımına katkısı daha da büyüyecek"
Dünya Bankası finansmanlı Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamındaki ilk yapım işi sözleşmesi olan Ereğliİvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme İhalesi Sözleşmesinin 29 Nisan’da imzalandığını açıklayan DSİ Genel Müdür V. Kaya Yıldız, projenin hayata geçmesi ile Konya’nın Ereğli ilçesinde halihazırda klasik yöntemle sulanan 152 bin 800 dekar tarım arazisinin modern sulamaya kavuşacağını, 16 bin kişiye istihdam imkanı ile yıllık 60 milyon TL gelir artışı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. Geçtiğimiz yılsonu itibariyle 72 bin 650 dekar tarım arazisini modern sulama şebekesine kavuşturan KOS 1,2,3 Sulaması inşaatının tamamlandığının altını çizen Kaya Yıldız, “Bölge genelinde inşa aşamasında irili ufaklı birçok modern sulama projesi bulunuyor. 152 bin 800 dekar tarım arazisini modern sulamaya kavuşturacak olan Ereğli İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme İhalesi Sözleşmesinin imzalanmasıyla bunlara bir yenisi daha eklenmiş oldu. Halihazırda inşası devam eden ve 247 bin 500 dekar tarım arazisini modern sulamaya kavuşturacak olan İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme işi ile birlikte Ereğli ilçesinde modern sulamaya kavuşacak alan toplam 400 bin dekara ulaşıyor. Söz konusu projelerin hayata geçmesiyle Konya’nın ülke tarımına katkısı daha da büyüyecek ve Ereğli çiftçisinin geliri de hatırı sayılır derecede artacaktır” dedi.
İş kapsamında muhtelif çap ve basınçtaki HDPE, CTP ve çelik boru temini ve döşenmesi, sulama şebekesi üzerinde bulunan sanat yapılarının inşası, işletme ve bakım yollarının yapılması, pompa binası, elektrik binası ve regülasyon havuzu yapılarının inşası, 60 adet YAS kuyusunun açılması ve YAS pompaları ile üst yapılarının yapım işi yer alıyor. Tüm işlerin 1825 günde tamamlanması planlanıyor.

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