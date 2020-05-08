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Komşuların köpek kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

DHA

Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'nın Çumra ilçesinde, köpek yüzünden komşu 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada Erol Fırat (58) ve oğlu Furkan Fırat (24) öldü, Mehmet Zengin (54) ve oğlu Mehmet Zengin (18) ise yaralandı.  Olay, dün saat 23.30 sıralarında Çumra Mahallesi Aslım Yaylası'nda meydana geldi. Erol Fırat ve oğlu Furkan ile komşuları Mehmet Zengin ve oğlu Mehmet Zengin arasında köpek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraftar birbirlerine bıçakla saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanan Erol Fırat olay yerinde, oğlu Furkan Fırat ise ambulansla...

Komşuların köpek kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

<br>Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'nın Çumra ilçesinde, köpek yüzünden komşu 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada Erol Fırat (58) ve oğlu Furkan Fırat (24) öldü, Mehmet Zengin (54) ve oğlu Mehmet Zengin (18) ise yaralandı. <br>Olay, dün saat 23.30 sıralarında Çumra Mahallesi Aslım Yaylası'nda meydana geldi. Erol Fırat ve oğlu Furkan ile komşuları Mehmet Zengin ve oğlu Mehmet Zengin arasında köpek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraftar birbirlerine bıçakla saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanan Erol Fırat olay yerinde, oğlu Furkan Fırat ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda, hayatını kaybetti.<br>Bacağından yaralanan Mehmet Zengin ile kolundan yaralanan oğlu Mehmet Zengin ise Çumra Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Adem YILDIZ<br>2020-05-08 13:30:03<br>

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