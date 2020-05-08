Duvarını delip girdikleri kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldılar (2)

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<br>SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA<br>Konya'da 2 şüphelinin, girdikleri berber dükkanında duvarını balyozla kırıp, bitişikteki kuyumcudan 400 bin liralık altını çaldıkları soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, kırdıkları duvardan kuyumcuya geçen 2 şüpheli, vitrindeki altınları topluyor. Ardından da geldikleri berber dükkanından çıkıp, kaçıyor. <br>Polis, motosikletle kaçan 2 şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmasını sürdürüyor. DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK <br>2020-05-08 14:46:26<br>

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