Konyaspor'dan tesislere dezenfekte kabini

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<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA)-İttifak Holding Konyaspor, Kayacık Tesisleri girişine dezenfekte kabini yerleştirdi.<br>Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Futbola Dönüş Protokolü kapsamında TFF Sağlık Kurulu´nun önerilerini hızla hayata geçiriyor. Teknik heyet, futbolcu, sağlık ekibi, malzeme sorumluları ve kulüp personeli için Kayacık Tesislerimizin ana giriş kapısına, virüslerin yayılmasını önlemede önemli etkiye sahip olan `Dezenfekte Kabini´ yerleştirildi. Hareket sensörleri bulunan kabine girenlerin üzerlerindeki kıyafetler ve ayakkabılar yüksek basınçla dezenfekte edilecek" denildi.DHA-Spor Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-05-08 18:39:05<br>

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