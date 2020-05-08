Konyaspor, sosyal mesafeli antrenmanlarını sürdürdü

<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- İTTİFAK Holding Konyaspor, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiği antrenmanlarını sürdürdü.<br>Konyaspor, 4 Mayıs'ta başladığı hazırlıklarına, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun olarak gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas ve top çalışması ile tamamlandı. DHA-Spor Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-05-08 19:22:44<br>

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