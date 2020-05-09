Çocuklarını 40 gündür göremeyen sağlıkçı, anneler gününü özlemle kutlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çocuklarını 40 gündür göremeyen sağlıkçı, anneler gününü özlemle kutlayacak

DHA

Çocuklarını 40 gündür göremeyen sağlıkçı, anneler gününü özlemle kutlayacak

<br>Hasan DÖNMEZAdem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'daki hastanede acil serviste sağlık memuru olarak çalışan Raziye Sürgit (36), 40 gündür görmediği çocuklarının hasretiyle Anneler Günü'nü kutlayacak. Koronavirüs nedeniyle evine gidemeyen ve otelde kalan Sürgit, salgına yakalandığını, üzülmemeleri için bunu çocuklarından ve ailesinden sakladığını belirterek, "Çok şükür ayaktaydım ve rahat atlatabildim. Onların da gereksiz üzülmelerini istemedim. Önceki anneler gününde yine nöbetteydim. Çocuklarım hastanede kutlamışlardı. Bu kez de kaldığım otel odasında görüntülü konuşarak kutlayacaklar" dedi.<br>Konya Numune Hastanesi acil servisinde koronavirüse yakalanan hastaların ilk başvurduğu bölümde sağlık memuru olarak çalışan Raziye Sürgit, 40 gündür çocuklarını ve ailesini göremiyor. Çocukları Azra Duru (3) ve Eymen Efe (9) annelerinin yokluğunda anneannelerinde kalıyor. İlk kez çocuklarından bu kadar ayrı kaldığını, kızının büyüdüğünü görememenin, oğlunun derslerini takip edememenin hüzün verdiğini söyleyen Raziye Sürgit, "İlk defa çocuklarımdan bu kadar ayrı kaldım. 3 yaşında bir kızımı var, onun büyüdüğünü görmemek, oğlumun derslerini takip edememek, bunların hepsi ayrı ayrı hüzün veriyor. Telefonda görüntülü konuşuyoruz ama hiçbir şey, dokunmanın yerini tutmuyor. Onlara sarılmak istiyorum, kokusunu hissetmek istiyorum. Çocuklarımın bana sorduğu tek soru, 'Ne zaman geliyorsun?' Anne olmak ve özlemek ayrı bir şey. Aynı şehirdeyiz, 10 dakika uzaklıkta ama görememek acı veriyor" diye konuştu. <br>'TEK SIKINTIMIZ ÖZLEM'<br>Önceki anneler gününde de acil serviste nöbette olduğunu çocuklarının hastaneye gelerek anneler gününün kutladığını söyleyen Raziye Sürgit, şunları söyledi:<br>"Koruyucu kıyafetlerimiz, maskemiz ve siperliklerimiz her zaman var. Çalışma ortamımızda hiçbir sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız özlem, maalesef buna da hiç kimse çözüm bulamaz. Çocuklarıma kavuşacağım günü iple çekiyorum. Bu süreç uzun bir süreç olacak belki ama ne kadar dayanabiliriz bilemiyorum. Çocuklarıma bazen annem, bazen eşim bakıyor. Normal şartlarda da 24 saat nöbet tutan çalışanlar olduğumuz için zaten ayrı kalıyorduk. Ama bu süreç gerçekten çok uzadı. Çocuklarım apartmanın bahçesine inip, oradan sarı çiçekler toplamış görüntülü konuşmada bana çiçekleri uzatıp, anneler günümü kutluyor. Onlar benim anneler günümü kutlayamıyor, ben kendi annemin anneler gününü kutlayamıyorum. Önceki anneler gününde yine nöbetteydim. Çocuklarım hastanede kutlamışlardı. Bu kez de kaldığım otel odasında görüntülü konuşarak kutlayacaklar."<br>'KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞIMI ÇOCUKLARIMDAN SAKLADIM'<br>Çocuklarından ayrı kaldığı dönemde, koronavirüse yakalandığını ve ayakta atlattığını söyleyen Raziye Sürgit, "İntaniyeye başvurdum ve testim pozitif çıktı. Çok kötü bir eklem ağrısı, vücut ağrısıyla başladı. İlk defa böyle bir grip geçirdim. Sesim kısıldı, sürekli ateş, terleme ve sıtma şeklinde. Bu durumu aileme söylemedim. Çünkü gereksiz yere telaş yapacaklarını düşündüm. Sonuçta olayın ve sürecin nasıl ilerleyeceğini biliyordum. Onlardan uzak kalmam gerekiyordu. Eşimden, annemden, babamdan uzak kaldım. Bu yüzden de otele yerleştim. Koronavirüse yakalandığımı çocuklarımdan sakladım. Çok şükür ayaktaydım ve rahat atlatabildim. Onların da gereksiz üzülmelerini istemedim" diye konuştu.<br>'TESTİM NEGATİF ÇIKTIĞINDA ÇILGINLAR GİBİ SEVİNDİM'<br>Son testlerinin negatif çıktığında sevincini herkesle paylaştığını, herkesi arayarak iyi haberi verdiğini söyleyen Sürgit konuşmasını şöyle sürdürdü:<br>"Gittim testimi verdim, pozitif çıktı. 'Tamam, ben bağışıklığımı kazandım' dedim. Ama sonra 'Sürüntü alacağız' dediler. Sonra ne olacak tedavi başlayacak. O an gerçekten çok kötü oldum. O anı anlatamam. Gözlerim doldu, ne yapacağımı bilemedim. Sürüntü aldırmam gerekiyor, çünkü hala pozitif miyim? Negatif miyim? Bilmem gerekiyordu. Sürüntü aldıktan sonra sonucu negatif geldikten sonra gerçekten çok rahatladım. Çılgınlar gibi, hayatımda aramayacağım insanları arayarak çok sevinçliyim negatif çıktım artık eve gidebilirim diyordum. Artık bulaştırıcı değilim, taşıyıcı değilim diye her önüme gelene söylüyordum. En önemlisi insanlara sarılmak istiyordum ama sarılamıyoruz maalesef."<br>'HAFTALARDIR ÇOCUKLARIMI GELECEĞİM DİYE OYALIYORUM'<br>Çocuklarının her telefon konuşmasında kendisine ne zaman geleceğini sorduklarını, çocuklarını sürekli "yakında geleceğim" diyerek oyaladığını belirten Raziye Sürgit, "Çocuklarımla gün içinde görüntülü konuşuyorum. Eşimle ailemle de öyle. Ama biz Türk´üz. Türkler dokunmayı sever. Çocuklara sarılmadan, sıcaklığını hissetmeden hiçbir şey görüntünün yerini tutmuyor maalesef. Çocuklarımı haftalardır oyalıyorum. Annecim; 3 gün sonra geleceğim, 5 gün sonra geleceğim diye oyalıyorum. Çocuklarımın yaşı küçük ona rağmen her şeyi biliyorlar. Test sonucun çıktı mı anne. Bugün kaç hasta geldi hastaneye gibi sorular soruyorlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Adem YILDIZ <br>2020-05-09 09:13:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 ...
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Polis, durdurduğu kamyonda 5 milyon 900 bin 'makaron' ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis, durdurduğu kamyonda 5 milyon 900 bin 'makaron' ...
Konyaspor, sosyal mesafeli antrenmanlarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, sosyal mesafeli antrenmanlarını sürdürdü
Konyaspor'dan tesislere dezenfekte kabini
YEREL HABERLER Konyaspor'dan tesislere dezenfekte kabini
Akşehir Belediyesi Mobil Tahsilat Aracı hizmete başladı
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi Mobil Tahsilat Aracı hizmete ...
Polisten kaçamadı, 5 milyon 900 makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Polisten kaçamadı, 5 milyon 900 makaron ele geçirildi
Akşehir’de haşere ile mücadele çalışmaları
YEREL HABERLER Akşehir’de haşere ile mücadele çalışmaları
Duvarını delip girdikleri kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldılar (2)
YEREL HABERLER Duvarını delip girdikleri kuyumcudan 400 bin ...
Duvar delinerek girilen kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Duvar delinerek girilen kuyumcu soygunu güvenlik ...
Beyşehir Gölü'nde yasak dönemde avlanmaya 52 bin lira ceza
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü'nde yasak dönemde avlanmaya 52 bin lira ...
Komşuların köpek kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Komşuların köpek kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
Karatay'da parklar salgın sonrasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Karatay'da parklar salgın sonrasına hazırlanıyor
Konya’da tarlalarda çapa mesaisi başladı
YEREL HABERLER Konya’da tarlalarda çapa mesaisi başladı
Köpek kavgasında baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Köpek kavgasında baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı
Başkan Altay esnaf odalarının başkanlarıyla toplantı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Altay esnaf odalarının başkanlarıyla toplantı ...
Ereğli İvriz Sol Sahil Sulamasında imzalar atıldı
YEREL HABERLER Ereğli İvriz Sol Sahil Sulamasında imzalar atıldı
Konya'da karantina süresi dolan 144 kişi memleketlerine gönderildi
YEREL HABERLER Konya'da karantina süresi dolan 144 kişi ...
Duvarı delip 200 bin liralık altın çaldılar
YEREL HABERLER Duvarı delip 200 bin liralık altın çaldılar
Akşehir’de berber ve kuaför salonları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Akşehir’de berber ve kuaför salonları dezenfekte ...
Duvarını delip girdikleri kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldılar
YEREL HABERLER Duvarını delip girdikleri kuyumcudan 400 bin ...
Konyaspor'da Covid-19 test sonuçları negatif çıktı
YEREL HABERLER Konyaspor'da Covid-19 test sonuçları negatif çıktı
Köpek inşaat halindeki binanın 6’ıncı katına çıkınca
YEREL HABERLER Köpek inşaat halindeki binanın 6’ıncı katına çıkınca
Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar
YEREL HABERLER Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X