Tarihi fırının bacası, 3 asırdır tütüyor

<br>Tolga YANIKAdem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, 1684 yılında kurulan ve asırlardır hizmet veren Selimiye Taş Ekmek Fırını'nın bacası günümüzde de tütmeye devam ediyor. Ailesiyle 7 kuşaktır fırıncılık yapan Hüseyin Mısırlılar, ''O dönem tarihi Selimiye Camisi'nin orada Vezir Muhasıb Mustafa Efendi Paşa tarafından yapılmış. Dedelerimiz tarafından buraya 1997 yılında taşınmıştır. 3 kardeş olarak burada 23 senedir hizmet vermekteyiz. Bizim sülalemiz hep fırıncıdır'' dedi. <br>Vezir Muhasıb Mustafa Efendi Paşa tarafından 1684 yılında o dönem tarihi Selimiye Cami karşısında yapılan Selimiye Taş Ekmek Fırını, 23 yıldır kent merkezindeki Kılıçarslan Meydanı'nda müşterilerine hizmet veriyor. Mevlüt, Ümit ve Hüseyin Mısırlılar tarafından işletilen tarihi fırında kepekli, buğday, çavdar, ramazan pidesi, tahinli pide, gevrek gibi birçok çeşit ürün çıkarılıyor. Öğle saatlerinde başlayan ekmek satışı ise vatandaşların yoğun ilgisi üzerine ikindi saatlerinde bitiyor. 7 kuşaktır fırıncılık yaptıklarını belirten Hüseyin Mısırlılar, fırının tarihçesi ile ilgili şunları söyledi:<br>"Buranın tarihçesi 1684 yılına dayanıyor. O dönem tarihi Selimiye Camisinin orada Vezir Muhasıb Mustafa Efendi Paşa tarafından yapılmış. Dedelerimiz tarafından buraya 1997 yılında taşınmıştır. 3 kardeş olarak burada 23 senedir hizmet vermekteyiz. 6-7 kuşaktır bu mesleği yapıyoruz. Bizim sülalemiz hep fırıncıdır. Bizim burada lezzet farkı var. Biz acı mayadan katkısız ekmek yapıyoruz. Ekmeğimizi taş fırında pişirip, vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Burada çavdar, kepekli, buğday, ramazan pidesi, tahinli pide, Konya gevreği gibi yaklaşık 10 çeşit ürünle müşterilerimize hizmet etmekteyiz" <br>MÜŞTERİLER MEMNUN<br>Tarihi fırının önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken, ekmek almak için farklı yerlerden gelen vatandaşlar, ürünlerin lezzetinden memnun olduklarını dile getirdi. 7 yıldır bu fırından ekmek aldığını belirten Salih Tuncel, "Ürettikleri ürünler açısından son derece memnunum. 7 yıldır buradan ekmeğimi alıyorum. Ekmekler katkı kullanılmadan organik olarak yapılıyor. Biz de bu nedenle burayı tercih ediyoruz" dedi. <br>Müşterilerden Hayrettin Yılmaz ise, "Ekmeğin özelliği katkısız ve organik olması. Bu ekmek mideye çok fazla şişkinlik vermez. Ekmek, doygunluk yapıyor ama şişkinlik yapmıyor. Yıllardır ekmeğimizi buradan alıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK-Adem YILDIZ<br>2020-05-09 11:25:05<br>

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