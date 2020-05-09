Konyaspor'da çalışmalar devam ediyor

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<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA)İTTİFAK Holding Konyaspor, bugün yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü.<br>Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, gruplar halinde koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Antrenman pas ve top çalışması ile sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-05-09 19:50:06<br>

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