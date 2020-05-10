Komşu kavgasında ölen baba-oğul toprağa verildi (2)

<br>OĞLU TUTUKLANDI, BABA SERBEST<br>Konya'nın Çumra ilçesinde, çıkan bıçaklı kavgada Erol Fırat (58) ile oğlu Furkan Fırat'ı (24) öldüren Mehmet Zengin (54), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, oğlu Mehmet Zengin (18) ise 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-05-09 23:47:14<br>
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