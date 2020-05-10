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Karatay Belediyesinden “Ailecek Evdeyiz; Evde Oyun Vakti” projesi

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Korona virüs önlemleri kapsamında "Evde Kal" çağrılarına uyarak dışarıya çıkmayan çocuklar ve aileleri için "Ailecek Evdeyiz; Evde Oyun Vakti" adlı projeyi hayata geçirdi.

Karatay Belediyesinden “Ailecek Evdeyiz; Evde Oyun Vakti” projesi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Korona virüs önlemleri kapsamında “Evde Kal” çağrılarına uyarak dışarıya çıkmayan çocuklar ve aileleri için “Ailecek Evdeyiz; Evde Oyun Vakti” adlı projeyi hayata geçirdi.
Uzmanlar, korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmayan anne ve babalara, çocuklarıyla nasıl vakit geçirebilecekleri konusunda sık sık önemli önerilerde bulunuyor. Karatay Belediyesi de bu kapsamda ‘Evde Kal’ çağrılarına uyarak dışarıya çıkmayan vatandaşların çocuklarıyla evlerinde keyifli vakit geçirmeleri amacıyla “Ailecek Evdeyiz; Evde Oyun Vakti” adlı projeyi hayata geçirdi. Aile içinde iletişimi daha da güçlendirmeyi hedefleyen ve evde ailece oynanabilen 10 çocuk oyunu hazırlayan Karatay Belediyesi, söz konusu oyunları resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlayarak vatandaşın günlük yaşamına katkı sunuyor. Özellikle çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve hayal dünyalarını geliştirmelerini esas alan, çocuklara cesaret ve özgüven aşılayan söz konusu oyunlar, çocuklardan ve ailelerden büyük ilgi görüyor. BilmeceTekerleme, CakCuk Oyunu, Çağrışım Oyunu, Hareket Oyunu, Hımbıl Oyunu, Mors Oyunu, Selamlaşma Oyunu, Sos Oyunu, Topaç Çevirme Oyunu ve Topta Bir Ateş Oyunu olmak üzere toplamda 10 oyun, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Görevlisi olan ve aynı zamanda Yazar ve Meddah Osman Bozdemir moderatörlüğünde oynanıyor. Oyunlar, çocuklarda beceri kazanmaya katkı yaparken, çocukların mental açıdan da rahatlamalarını sağlıyor.

“Çocuklarımıza bir katkı sunmayı hedefliyoruz”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ülke olarak zor bir dönemden geçtiklerini, bu dönemi her bakımdan en az zararla atlatmak için çabaladıklarını belirterek, bu sürece herkesin katkı vermeye devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Hasan Kılca, “Dünya ve ülkemiz elbette bugüne kadar pek çok şey gördü. Ancak hiç yaşamadığı kadar büyük ve küresel boyutta, evrensel yeni bir dönemdeyiz. Tüm dünyayı derinden etkileyen ve bazı olgularda ölümcül olabilen bu salgını en az etkiyle atlatabilmek için devletimizin tüm kurum ve kuruluşları milletimizle birlikte canla başla gayret ediyor. Bu dönemin en çok etkileneni belki de çocuklarımız. Karatay Belediyesi olarak bizler de onları hem salgın ya da virüs gibi konulardan bir nebze de de olsa uzak tutmak ve eğlendirebilmek adına ‘Ailecek Evdeyiz; Evde Oyun Vakti’ adlı projemizi hayata geçirdik. Belediyemizin resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlamaya başladığımız birbirinden eğlenceli ve eğitici 10 oyunla çocuklarımıza kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine dair bir katkı da sunmayı hedefliyoruz. İnşallah salgın bir an önce sona erer ve çocuklarımızın parklarda, sokaklardaki koşuşturmalarını yeniden hep birlikte görürüz” dedi.

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