Op. Dr. Azer Aras Uluğ: “Hamileler günde 3 litre sıvı tüketmeli”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Azer Aras Uluğ, oruç tutmak isteyen hamilelerin günde en az üç litre su tüketmeleri ve bebeğin hareketlerini takip etmelerini önerdi.

Hamilelerin hem kendileri hem de taşıdıkları bebekleri için daha fazla miktarda kalori, protein, vitamin ve minerale ihtiyaç duyacağını kaydeden Medova Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Azer Aras Uluğ, gebelerin 34 saatte bir yemek yemeli ve hamileliğin fizyolojisi icabı daha sık acıkacağını söyledi. Hamilelikte oruç tutmak isteyen anne adaylarının oruçluyken alınan gıdalarının hem kendi hem de bebeğinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayarlanması gerektiğini ifade eden Uluğ, “Gebeliğin ilk 3 ayda genelde bulantı ve kusma olması nedeniyle anne adayı yeterince beslenemez. Ayrıca bu dönemde oruç tutmasıyla birlikte özellikle sıvı yetersizliği, hipoglisemi ve ona bağlı bayılma veya halsizlik çok daha belirginleşir. 3. ve 6. aylar arasında daha rahat hamilelik yaşanması nedeniyle oruç için en uygun hamilelik ayları bu dönemdir. Son 3 ay bebeğin hızlı büyüdüğü ve kilo aldığı dönemler ve uzun süren açlıklar hem bebeğin az kilo almasına hem şeker düşmesine, aşırı sıvı kaybına bağlı olarak bebekte sıkıntı oluşmasına neden olabilir. Bu dönemde özellikle dikkat oruç tutulmasını önermemekteyiz. Ayrıca yapılan son çalışmalarda, gebeliğin özellikle son aylarında oruç tutan annelerin biraz daha düşük ağırlıklı bebekler doğurdukları gösterilmiştir” dedi.



“Hamileler günde 3 litre sıvı tüketmeli”

Op. Dr. Uluğ, oruç tutan gebelerin damarlarda dönen kan ve sıvı miktarını koruyabilmek için günde 3 litre civarında sıvı almaları gerektiğini dile getirerek, "Nisbi sıvısızlık durumlarında, kan basıncı düşer, plasentaya (bebeğin eşi) ve dolayısıyla bebeğe giden kan akımı azalır. Bunun sonucunda bebeğin oksijenlenmesi ideal oranların altına düşebilir. Sıvısızlık ayrıca süt veren kadınların da süt yapımını çok olumsuz yönde etkiler. Özellikle yaz aylarına denk gelen oruç zamanlarında bu daha fazla önem kazanır. Oruç tutmak isteyen gebelerimiz için öneriler; mutlaka sahura kalkın ve dengeli beslenin. İftar ve sahur arasında 3 litre su için. Kafeinden uzak durun. Beslenme kısmında bahsettiğimiz beslenme kurallarına uyun. Özellikle taze sebze ve meyvelerin tüketilmesine önem verin. Yumurta, et, tavuk, balık, kuru baklagilleri her gün çeşitlendirerek protein alımını artırın. Çok şekerli ve yağlı gıdalardan, tatlılardan, kızartmalardan kaçının. Hafif sütlü ve meyveli tatlıları tercih edin. Mevsimine uygun meyve (kavun, karpuz, kiraz, kayısı) ve sebze (enginar, bakla, semizotu gibi) tüketin. İftarda hafif gıdalar alın, sindirimi zor yemeklerden uzak durun, iftarın sonrasında bir veya iki öğün daha yemek yiyin ve sahur yapmayı ihmal etmeyin. Gündüz saatlerinde ve sıcak havalarda daha fazla dinlenin, böylece terleme yoluyla sıvı kaybını azaltmış olursunuz. Oruç tutarken bebek hareketlerinde azalma hissederseniz mutlaka doktorunuza başvurun” diye konuştu.

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