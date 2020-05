Başkan Kılca, ‘Söyleyeceklerimiz Var’a konuk oldu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Söyleyeceklerimiz Var” YouTube kanalına misafir oldu.

You Tube’de yayın yapan ‘Söyleyeceklerimiz Var’ kanalının konuğu Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca oldu. Mustafa Uslu’nun sunduğu programda Başkan Kılca, korona virüs süreci başta olmak üzere Karatay’da yapılan çalışmaları anlattı.



“Her zorluğun arkasında kolaylık vardır”

Korona virüs sürecinin ilk defa Ramazan’ın mahzun geçmesine sebep olduğunu belirten Başkan Kılca, “Bu sürecin Ramazan’a denk gelmesi sokaklarımızın, camilerimizin, ibadethanelerimizin mahzun kalması bizleri derinden üzdü. Önceki Ramazanları dolu dolu geçiriyorduk. Kapu Camisi’nde, Sultan Selim Cami ve avlusunda ‘Enderun Usulü’ teravih kıldığımızı, mukabelei şerif, aşrı şerif dinlediğimizi hatırlıyoruz. Her Ramazan’ın 15’inde yetim iftarı vardı. Yetimlerle bir araya gelmiş olacaktık. Bunlardan mahrum kaldık. Mahzun olduk. Ama “Bunda da hikmet vardır” diyoruz. Rabbimiz “Her zorluğun arkasında kolaylık vardır.” buyuruyor. Bu süreci sağ salim atlatıp eski Ramazanlar gibi coşkulu bir şekilde Ramazanları yaşayacağımızı ümit ediyorum. Bu Ramazan maalesef böyle hüzünlü geçti. Fakat ev halkına, çocuklarımıza daha fazla vakit ayırıp onlarla birlikte cemaatle namaz kılma şansını yakalamış olduk. Özellikle geçen Ramazan ayında çocuklarımı hiç görememiştim. Rabbim bu Ramazan ayında onlarla birlikte olmayı nasip etti. Bardağın da dolu tarafından bakmış olalım. İnşallah bu sıkıntılı, hüzünlü günleri bir daha yaşamayız. Normal günlerimize döneriz” ifadesini kullandı.



Başkan Kılca unutamadığı Ramazan hatıralarını anlattı

“Daha önceki Ramazanlarda unutmadığınız bir hatıranız var mı?” sorusuna cevap veren Kılca, “İlkokulu bitirdikten sonra Kur’an kursuna yatılı olarak kayıt oldum. 11 yaşındayım. Kurs Mevlana Türbesi’nin arkasında. Kayıt olduğum gün Ramazan’ın ilk günü ve Temmuz ayı idi. Ben oruçtum. O gün iftarımızı yaptık. Ertesi gün tekrar oruç tutacağız. Fakat kimseyi tanımıyorum. Beni sahura kaldırmamışlar. Sahura kalkmadan Temmuz sıcağında orucu tutmuştum. Daha sonra arkadaşlar edindik. Sahurlara kalktık. Ramazanla ilgili birçok hatıramız var. Ramazanlar unutulmaz. İnşallah bundan sonraki süreçte de Ramazanları aynı coşkuyla, heyecanla yaşarız” dedi.



“Hayatımın her aşamasında hafızlığın bereketini gördüm”

Bir belediye başkanı olmanın yanı sıra hafız da olan Başkan Kılca, “Hafızlık özel bir statü bana göre. Rabbim herkese tüm çocuklarımıza, tüm sevdiklerimize nasip etsin. Hafızlık çok gayret gerektirir. Çok zor bir iştir. Hafız ölmek ise daha zordur. Çünkü hayatınızın her aşamasında Kur’andan uzaklaşmadan, onu daima okuyarak hıfzınızda tutabilmeniz gerekiyor. Ara ara sağlamanız gerekiyor. Amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır. Devamlı yaptığınızda o meleke kesbediyor. Bu şekilde devam ettirmeye gayret ediyorum. Hayatımın her aşamasında bereketini gördüğüme inanıyorum. Hayatımın yarısı belediyede geçti. Belediyecilik döneminde bulunduğum kurumu başarılı bir şekilde temsil etmeye gayret ettim. Bunun büyük payının da hafızlığıma ait olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Korona virüs sürecinde ekibiyle birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarına vurgu yapan Kılca “Bu sürecin başladığı 11 Mart’tan itibaren Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlarımız ile birlikte hareket ediyoruz. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda merkezi idare ve yerel yönetimler olarak bir ortak çalışma metodu sergiliyoruz. Karatay Belediyesi olarak süreç başlar başlamaz dezenfekte çalışmalarına yoğunluk verdik. Tüm okullarımızı, camilerimizi, kamu kurum ve kuruluşlarımızı, pazar yerleri, parklar başta olmak üzere halkın yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte ettik. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Yoğunluğun yaşandığı parklar, hobipiknik bahçeleri, hayvanat bahçesi, gençlikspor okulları, gençlik merkezlerini geçici olarak kapattık. Pazarlarda önlemlerimizi aldık. Maske dağıtımımız sürüyor” şeklinde konuştu.



Başkan Kılca’dan gayrimenkul sahiplerine çağrı

Her zaman olduğu gibi bu süreçte de esnafın yanında olduklarını belirten Kılca, ”İlk yaptığımız işlerden bir tanesi de esnaflarımıza destek vermek oldu. Bu haftaki Olağanüstü Meclis Toplantımızda kararlaştırdık. 3 ay süreyle; kapatılan, süreçten etkilenen, Belediyemizin kiracısı olan esnaflarımızdan ve satış yaptığımız vatandaşlarımızdan kira, satış ve ecrimisil bedellerini erteleme, kapatılanlardan hiç bedel almama kararı aldık. Gayrimenkul sahiplerinden kiracılarına destek vermelerini istirham ediyorum. Gerekirse 3 ay kira bedeli almayın ya da yarısını alın. Erteleyin, gecikme zammı almayın. Kiracılarınıza kolaylık sağlayın” dedi.



“Karatay’da 4 bin kişiye sosyal kart dağıtıldı”

Korona virüs sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Kılca, “Bu süreçte bugüne kadar 4 bin civarında Karataylıya ‘Sosyal Kart’ dağıttık. Çalışmalarımız devam ediyor. Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında 7/24 çağrı merkezimiz hizmet veriyor. Personelimiz vatandaşın isteklerine cevap veriyor. Bu süreçte destek veren sağlık çalışanlarımıza, güvenlik güçlerimize, STK’larımıza, Kızılay’a, muhtarlarımıza, öğretmenlerimize ve imamlarımıza teşekkür ediyorum. Rutin olarak yaptığımız sosyal yardımlarımız da devam ediyor. Hükümetimiz, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımız el ele vererek bu krizde nasıl bir bütün halinde hareket ettiğini ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilediğini vurgulamak istiyorum. Tüm çalışanlara ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu süreci atlatacağız. Park, bina, yol yapmaktan önemlidir vatandaşlarımıza yardım etmek. Hemşehrilerimiz bu süreçte kendisine yardım edeni unutmaz. Biz de herkesin ihtiyacı olduğu bir süreçte onların yanında olmaya, yardım etmeye gayret ediyoruz” ifadesini kullandı.



“Gençlerimize önem veriyoruz”

Göreve gelir gelmez eğitim, gençlik ve spor ile ilgili faaliyetlere başladıklarını anlatan Kılca, “İlk olarak bu alanla ilgili bir müdürlük kurduk. Okullarımızı ziyaret ediyorduk. Bu süreç dolayısıyla ara verdik. Onun üzüntüsünü de yaşıyorum. Gençlerimizi çok seviyorum. Onlarla birlikte olmaktan mutlu oluyorum. 101 derslikten oluşan 6 yeni eğitim tesisini tamamladık. Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. 1. sınıflarımıza kırtasiye desteğimiz oldu. Okullarımıza TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplığı kurduk. 8. Sınıflara LGS destek kitapları, ardinyo ve insansız hava araçları eğitiminin verileceği kodlama sınıfları, yaz spor okulları projelerimi gerçekleştirdik. Halı sahalar yaptık. Gençlerimize, çocuklarımıza yönelik yatırımlarımıza ağırlık vermeye özen gösteriyoruz. Bugünün gençliği daha bilinçli. Vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı gençlerimiz. 15 Temmuz’da 15 yaşındaki gençlerin tankların önüne atıldığını gördük. Bundan büyük mutluluk ve gurur duyduk. Gençlerimize güveniyorum.”



Mevlana Türbesi çevresindeki eski yapıların durumu

Mevlana Türbesi’nin çevresinde yer alan ve görüntü kirliliği oluşturan eski yapılar ile ilgili de konuşan Kılca, “Mevlana Türbesi arkasındaki kentsel dönüşüm çalışmasını önemsiyoruz. Kamulaştırma çalışmalarımız bitmek üzere. Yapıların birçoğu kamulaştırılarak yıkıldı. Kalanları kamulaştıracağız. Konyamızın tarihi dokusuna uygun yaşam alanları üretmiş olacağız. Konya Müzesi Büyükşehir Belediyemiz tarafından, Mevlana Müzesi ile Konya Müzesi arasında kalan yaklaşık 70 bin metrekarelik alan da belediyemiz tarafından yapılmış olacak. Gelen turistler burada konaklayacaklar. Bu hem Konyamızın esnafına hem de turizme katkı sağlayacaktır” dedi.



“Obruk Hanı’na sahip çıkıyoruz”

Kılca, “Obruk Hanı restorasyonumuz devam ediyor. Obruk Hanı, Kapadokya yolu üzerinde. Turistlerin uğrak noktası. Tarihi ve doğal güzelliği var. Bu sene içerisinde restorasyon çalışmalarını tamamlayarak kültür turizminin önemli bir destinasyonu haline getirmiş olacağız. Selçuklu döneminin en güzel han örneklerinden bir tanesi olan Obruk Hanı’na sahip çıkıyoruz. Bu projeye destek veren Kültür ve Turizm Bakanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımıza çok teşekkür ediyorum” Şeklinde konuştu.



“Koronavirüs sürecinde iş makinesi parkı yenilendi”

Korona virüs sürecinin sonrasına hazır olduklarını, projelerin tüm hızıyla devam edeceğini belirten Başkan Kılca, “Bu süreçte boş durmadık. İş makinesi parkımızı yeniledik. kamyon, greyder, kazıcı, yükleyici iş makineleri olmak üzere epey bir iş makinesini envanterimize dahil ettik. Pazartesi günü inşallah tanıtımını yapacağız. Yol açma, asfalt çalışmalarına hızlı bir şekilde girmiş olacağız” ifadesini kullandı.

