Konya normalleşmeye hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konya normalleşmeye hazırlanıyor

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken; normalleşme sürecine geçiş döneminde vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddeler, tramvay ve otobüs durakları, alt ve üst geçitler, yaya yolları ve bisiklet yollarında temizlik çalışması yapıyor.

Konya normalleşmeye hazırlanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken; normalleşme sürecine geçiş döneminde vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddeler, tramvay ve otobüs durakları, alt ve üst geçitler, yaya yolları ve bisiklet yollarında temizlik çalışması yapıyor.
Yeni tip korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren vatandaşların sağlığı için dezenfeksiyon seferberliği başlatan Konya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de şehir merkezinde temizlik çalışmaları yapıyor. Şehir merkezinde yoğun olarak kullanılan otobüs ve tramvay durakları, köprülü kavşaklar, yaya alt ve üst geçitleri, hızlı tren geçitleri, belediyeye ait umumi tuvaletler, bisiklet yolları ve çevre yollarında temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, normal günlerde de dezenfeksiyon hizmetlerini sürdürüyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde şehir genelinde sürdürdükleri cadde düzenleme çalışmalarının yanı sıra temizlik çalışmalarına da büyük önem verdiklerini belirterek, “Ekiplerimiz korona virüs salgınının başladığı günden itibaren toplu ulaşım araçları ve halkımızın yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde ise, normal günlerde yoğun kullanılan alanlarda periyodik olarak temizlik, yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimiz normalleşmeye hazırlanıyor. Hemşehrilerimizin sağlığı için her türlü tedbiri almaya ve çalışmayı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntıları hep birlikte atlatacağız” dedi.

Durak ve ana caddeler temizlendi
Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı 54 adet taşıt altüst geçidi, 37 adet yaya alt üst geçidi ve 24 adet hızlı tren alt geçidinin temizliğini sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde düzenli olarak gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında şehir merkezinde halkın yoğun olarak kullandığı otobüs durakları ile tramvay duraklarında da temizlik ve yıkama çalışması yapan ekipler; Beyşehir, Adana, Ankara, İstanbul ve Antalya çevre yollarında da bariyer ve ferforjelerin temizliğini gerçekleştiriyor.

Bisiklet yolları sabunlu suyla yıkandı
550 kilometre bisiklet yolu ağıyla bisiklet şehri olan Konya’da hem sosyal mesafe için en uygun ulaşım aracı olması hem de çevreci olmasından dolayı bisiklet yoğun olarak tercih ediliyor. Büyükşehir Belediyesi de yoğun kullanılan bisiklet yollarını sabunlu suyla yıkayarak Konyalıların sağlıklı ulaşımına katkı sağlıyor. Büyükşehir ekipleri, Tarihi Bedesten Çarşısı'nda kademeli olarak gerçekleşecek normalleşme süreci öncesi oluşabilecek yoğunluğa karşı da işyerlerinin önü ve caddelerin temizliğini yaparak; tarihi, turistik alanların duvarlarına yapıştırılan afiş ve broşürleri görüntü kirliliğinin giderilmesi adına temizledi. Ekipler, Tarihi Bedesten Çarşısı’nın yanı sıra; Mevlana Meydanı, İstanbul Caddesi, Kayalıpark, Kültürpark, Zafer Meydanı, Kılınçaslan Şehir Meydanı, Alaaddin Bulvarı gibi yoğun kullanılan bölgelerde çöp kovaları, cami şadırvanları ve yollarda sabunlu suyla yıkama işlemi gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Konya'da dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor
Konya Büyükşehir trafiği rahatlatacak düzenlemelere devam ediyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir trafiği rahatlatacak düzenlemelere ...
Başkan Kılca, ‘Söyleyeceklerimiz Var’a konuk oldu
YEREL HABERLER Başkan Kılca, ‘Söyleyeceklerimiz Var’a konuk oldu
Saman balyası yüklü tır devrildi
YEREL HABERLER Saman balyası yüklü tır devrildi
Op. Dr. Azer Aras Uluğ: “Hamileler günde 3 litre sıvı tüketmeli”
YEREL HABERLER Op. Dr. Azer Aras Uluğ: “Hamileler günde 3 litre sıvı ...
Karatay Belediyesinden “Ailecek Evdeyiz; Evde Oyun Vakti” projesi
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden “Ailecek Evdeyiz; Evde Oyun ...
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs testi negatif çıktı
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs testi negatif çıktı
Köpek kavgasında baba ve oğlu öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Köpek kavgasında baba ve oğlu öldüren zanlı ...
Komşu kavgasında ölen baba-oğul toprağa verildi (2)
YEREL HABERLER Komşu kavgasında ölen baba-oğul toprağa verildi (2)
Konyaspor'da çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor'da çalışmalar devam ediyor
Başkan Kılca’dan Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılca’dan Anneler Günü mesajı
Komşu kavgasında ölen baba-oğul toprağa verildi
YEREL HABERLER Komşu kavgasında ölen baba-oğul toprağa verildi
MEDAŞ çalışanlarından sağlıkçılara Anneler Günü sürprizi
YEREL HABERLER MEDAŞ çalışanlarından sağlıkçılara Anneler Günü ...
Konya Bilim Merkezi sanal turla keşfediliyor
YEREL HABERLER Konya Bilim Merkezi sanal turla keşfediliyor
Başkan Konuk: “Bu sene anneler gününde bedenler uzak gönüller daha bir yakın olacak”
YEREL HABERLER Başkan Konuk: “Bu sene anneler gününde bedenler uzak ...
Tarihi fırının bacası, 3 asırdır tütüyor
YEREL HABERLER Tarihi fırının bacası, 3 asırdır tütüyor
Onkoloji hastalarına tedavilerinizi aksatmayın uyarısı
YEREL HABERLER Onkoloji hastalarına tedavilerinizi aksatmayın ...
35 gün yoğun bakımda kalan iş adamı koronavirüsü yendi
YEREL HABERLER 35 gün yoğun bakımda kalan iş adamı koronavirüsü ...
Çocuklarını 40 gündür göremeyen sağlıkçı, anneler gününü özlemle kutlayacak
YEREL HABERLER Çocuklarını 40 gündür göremeyen sağlıkçı, anneler ...
Konya’da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 ...
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Polis, durdurduğu kamyonda 5 milyon 900 bin 'makaron' ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis, durdurduğu kamyonda 5 milyon 900 bin 'makaron' ...
Konyaspor, sosyal mesafeli antrenmanlarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, sosyal mesafeli antrenmanlarını sürdürdü
Konyaspor'dan tesislere dezenfekte kabini
YEREL HABERLER Konyaspor'dan tesislere dezenfekte kabini

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X