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Konya’da 65 yaş üzeri vatandaşlar soluğu parklarda aldı

İHA

Konya'da 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar sokağa çıkma izninin başlamasıyla birlikte soluğu parklarda aldı.

Konya’da 65 yaş üzeri vatandaşlar soluğu parklarda aldı

Konya'da 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar sokağa çıkma izninin başlamasıyla birlikte soluğu parklarda aldı.
Covid19 salgın önlemleri kapsamında uzun süredir evde kalan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında bugün saat 11:00'de sokağa çıktı. Yaklaşık 2 aylık sürenin ardından ilk kez evlerinden çıkan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar parklara akın etti. Güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar, ortaya renkli görüntüler de oluşturdu. Bazı yaşlılar spor yapıp sohbet ederken, kimi çiftlerse salıncakta birbirini salladı. Bazı vatandaşlar da bisikletiyle tur attı. Parklara çıkan 65 yaş üstü vatandaşların maske takarak sosyal mesafeye de dikkat ettikleri görüldü.
Uzun bir aradan sonra evinden çıkarak parka giden İbrahim Uyar, 21 Mart’tan bu yana dışarı çıkmadıklarını söyledi. Vatandaşların dışarıya çıkmayı özlediğini anlatan Uyar, “Biz de dışarıya çıkmayı özledik. İyi bir duygu, keşke bunu haftada iki güne çıkartsalar. Cumartesi Pazar aynı saatlerde iki gün olsa daha iyi olacak. Haftada 1 yeterli olmayabilir. Virüsün geçmesi için vatandaşlarımızın çok bilinçli olması lazım. Bizim vatandaşımız toplum kurallarına uymuyor. Geçer diyelim ama geçecektir inşallah” dedi.
Fatma Can ise, iki aydır sokağa çıkmadığını belirterek, temiz hava almanın ve yürüyüş yapmanın iyi geldiğini söyledi.
Öte yandan, İçişleri Bakanlığı tarafından 24 ilde devam ettirilen 24 ildeki sokağa çıkma kısıtlamasının bugün saat 24.00'e sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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