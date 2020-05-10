Konya Büyükşehir sokağa çıkan büyüklerini yalnız bırakmadı

Konya Büyükşehir Belediyesi, evde kalarak yeni tip korona virüsle mücadele çalışmalarına destek veren 65 yaş ve üzeri vatandaşların 4 saatliğine sokağa çıktığı gün onları yalnız bırakmayarak, şehir merkezindeki parklarda 65 yaş ve üzeri vatandaşlara maske ve dezenfektan takdim ederek sosyal mesafenin korunmasına dikkat çekti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, evde kalarak yeni tip korona virüsle mücadele çalışmalarına destek veren 65 yaş ve üzeri vatandaşların 4 saatliğine sokağa çıktığı gün onları yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı 15 ayrı ekip, şehir merkezindeki parklarda yürüyüş yapan ve dinlenen 65 yaş ve üzeri vatandaşlara maske dağıtarak dezenfektan takdim etti. Ekipler, sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlara sosyal mesafenin korunmasının önemini de hatırlattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir olarak 65 yaş ve üzeri büyüklerimizi çok özlediklerini belirterek, bugün 4 saat de olsa nefes alan büyüklerimizin az daha sabretmesini istedi. Yaşanan sıkıntıların kısa zamanda sona ereceğini, özlenen günlerin yakın olduğunu kaydeden Başkan Altay, bundan sonra maske takmayı ihmal etmeden sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına riayet ederek normalleşme sürecine geçileceğini vurguladı. Başkan Altay, “Bugün parklarımız 65 yaş ve üzeri büyüklerimizi ağırladı. Parklarımıza ayrı bir tat geldi. Çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz yoksa şehrimiz tadı olmuyor. Allah eksik etmesin” dedi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar da 2 aya yakın zamandır sokağa çıkmadıklarını, bu süreçte Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, “Belediyelerimizden Allah razı olsun. 7’den 70’e herkesi düşünüyorlar. Her zaman olduğu gibi bugün de bizleri unutmadılar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.