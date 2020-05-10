Akşehir’de 65 yaş üzeri vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı

Konya’nın Akşehir ilçesinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar sokağa çıkma izninin başlamasıyla birlikte evlerinden çıkarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Covid19 salgın önlemleri kapsamında uzun süredir evde kalan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında bugün saat 11.00'de sokağa çıktı. Yaklaşık 2 aylık sürenin ardından ilk kez evlerinden çıkan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar sokaklarda dolaşarak güneşli havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar uzun süredir sokağa çıkamadıkları için dükkanlar kapalı olsa da vitrinleri incelerken, bazıları da bankamatiklerde işlem yaptı. Kimileri sokağa çıkma fırsatı sayesinde açık olan fırınlardan Ramazan pidesi ve ekmek alma keyfini yaşarken, bazı vatandaşlar da uzun süredir gidemedikleri mezarlığa giderek yakınları ve Nasreddin Hoca’nın ruhu için dua etti.

Parklardaki sandalyelere oturarak güneşlenen 65 yaş üstü vatandaşların maske takarak sosyal mesafeye dikkat ettikleri de görüldü.

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