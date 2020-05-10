Balyozla duvarını deldikleri kuyumcuyu soyan 2 kişi yakalandı (2)

<br>TUTUKLANDILAR<br>Konya'da, zorlayarak, kapısını açtıkları berber dükkanında balyozla duvarı kırıp, bitişiğindeki kuyumcudan yaklaşık 200 bin liralık altını çalan Recep Ural (25) ve arkadaşı Kerim Odacı (26), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-05-10 16:16:05<br>
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