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Meram'ın parkları çocuklar için hazır

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, normalleşme adımları kapsamında çocukların 4 saatliğine dışarı çıkmalarını sağlayan kararın ardından, ilçe genelinde bulunan tüm parkların dezenfektasyonunu tamamladı.

Meram'ın parkları çocuklar için hazır

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, normalleşme adımları kapsamında çocukların 4 saatliğine dışarı çıkmalarını sağlayan kararın ardından, ilçe genelinde bulunan tüm parkların dezenfektasyonunu tamamladı.
Meram Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıkladığı normalleşme sürecinin birinci aşaması çerçevesinde 13 Mayıs'ta saat 11.00 ile 15.00 arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecek 14 yaşına kadar olan çocuklar için ilçe genelinde bulunan parklarda dezenfekte çalışmasını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu çerçevede Meram’ın parklarında bulunan oturma ve çocuk oyun grupları ile fitness alanlarını virüs tehlikesine karşın temizleyip ilaçladı, çocukların ve büyüklerin kullanımına hazırladı.

“Parklarımız kısa süreliğine de olsa çocuklarımızla yeniden şenleniyor”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümetin ve Bilim Kurulunun aldığı kararlar, gösterdiği özverili çalışmalar ile milletin ortaya koyduğu sabır ve özenle korona virüs salgınına karşı tüm dünyanın örnek aldığı bir mücadele sergilendiğinin altını çizen Başkan Mustafa Kavuş, bugün yaşanan gelişmelerin ve gelinen noktanın salgınla mücadelede oldukça sevindirici olduğunu ifade etti. Karantina kurallarına ne denli riayet edilirse normal hayata o denli hızlı dönüleceğine vurgu yapan Mustafa Kavuş, “Belediye olarak korona virüsle mücadele boyunca ortaya koyduğumuz çalışmaların yanında karantina sonrasının planlamalarını da en ince ayrıntısına kadar yapıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, çocuklarımız ve 20 yaş altı gençlerimizin uzun süreden sonra belirli aralıklar ile dışarı çıkacak olması onlar kadar olduğu kadar bizim için de sevindirici. Çünkü yaptığımız her hizmete ruh katan temel faktör ve yaptığımız her hizmete anlam katan insandır. Tüm yatırımlar ve hizmetler onlar için. Çocuklarımız ve büyüklerimiz sosyal mesafe kurallarına uyarak parklarımızı yeniden şenlendirecek. Biz de parklarımızın oturma gruplarını ve oyun alanlarını onlar için hazırladık. Tüm önlemleri alıyoruz. Ancak buna rağmen hemşehrilerimden isteğim bugüne kadar gösterdikleri hassasiyeti tehlike tamamen geçinceye kadar artırarak devam ettirmeleri. Hemşehrilerimiz, 4 saatin haftalardır süren karantinanın can sıkıntısından kurtulmak için az, virüsün bulaşması için ise oldukça uzun bir süre olduğunu hatırlarından hiç çıkarmasınlar. Bu süre zarfında kurallara tavizsiz riayet etsinler. Dikkat edilmediğinde başa döneceğimizi de asla unutmasınlar. Dikkatli olalım ki, kendimizi, sevdiklerimizi ve şehrimizi tehlikeden koruyup güzel günlere en kısa sürede el birliği ile ulaşalım" diye konuştu.

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