Konya'da otobüslerde buharlı dezenfeksiyon

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, koronavirüse karşı toplu ulaşım araçlarında kuru buharlı dezenfeksiyon sistemi uygulanmaya başlandı. <br>Konya Büyükşehir Belediyesi, KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında dezenfeksiyon işlemlerinde yeni nesil sistemlere geçmeye başladı. KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Sami Yılmaz tarafından projelendirilen ve Türkiye´de bir ilk olan 'Kuru Buharlı Dezenfeksiyon Sistemi', Büyükşehir Belediyesi´ne ait toplu ulaşım araçlarında kullanılarak olumlu sonuç elde edildi. Sistemin hayata geçmesiyle dezenfekte işlemleri artık el teması yapılmasına gerek kalmadan gerçekleşebilecek.<br>Uygulandığı yüzeye 10 ila 20 mikron arasında kuru buhar gönderen yeni nesil sistem, yüzeyde gün boyunca oluşan mantarların, bakteriyel ve virüssel organizmaların yüzde 100´e yakın bir oranda dezenfekte edilmesini sağlıyor. DHA-Genel Türkiye-Konya Adem YILDIZ<br>2020-05-11 12:41:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.