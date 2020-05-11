Konya'da otobüslerde buharlı dezenfeksiyon

<br>Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, koronavirüse karşı toplu ulaşım araçlarında kuru buharlı dezenfeksiyon sistemi uygulanmaya başlandı. <br>Konya Büyükşehir Belediyesi, KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında dezenfeksiyon işlemlerinde yeni nesil sistemlere geçmeye başladı. KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Sami Yılmaz tarafından projelendirilen ve Türkiye´de bir ilk olan 'Kuru Buharlı Dezenfeksiyon Sistemi', Büyükşehir Belediyesi´ne ait toplu ulaşım araçlarında kullanılarak olumlu sonuç elde edildi. Sistemin hayata geçmesiyle dezenfekte işlemleri artık el teması yapılmasına gerek kalmadan gerçekleşebilecek.<br>Uygulandığı yüzeye 10 ila 20 mikron arasında kuru buhar gönderen yeni nesil sistem, yüzeyde gün boyunca oluşan mantarların, bakteriyel ve virüssel organizmaların yüzde 100´e yakın bir oranda dezenfekte edilmesini sağlıyor. DHA-Genel Türkiye-Konya Adem YILDIZ<br>2020-05-11 12:41:23<br>
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