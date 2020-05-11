Konya Büyükşehir’in berber ve kuaförlere hijyen desteği sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, tekrar hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförlere geçtiğimiz hafta yaptığı dezenfeksiyon çalışması ile maske ve siperlik desteğinden sonra şimdi de dezenfektan ve eldiven desteğinde bulunuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüsle mücadelede esnafa destek olmayı sürdürüyor. 11 Mayıs’tan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerine destek olmak amacıyla şehir merkezinde bin 700 iş yerinde dezenfeksiyon çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi; şehir merkezi ve ilçelerdeki berber ve kuaförlere Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile Berberler Odası vasıtasıyla siperlik ve maske desteğinde bulunmuştu. Büyükşehir Belediyesi, şimdi de bütün berber ve kuaförlere 1 litre dezenfektan ve 100’lü paket eldivenin bulunduğu hijyen çantaları ulaştırıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförlere destek olmak amacıyla çeşitli tedbir ve destekleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Bildiğiniz gibi bugün berberler, kuaförler ve güzellik salonları açılarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Biz de geçtiğimiz hafta iş yerlerinde dezenfeksiyon çalışması yaptığımız, maske ve siperlik verdiğimiz berberlerimizi ilk iş günlerinde de yalnız bırakmadık. Esnaf Odaları Birliğimiz ve Berberler Odamız vasıtasıyla bütün berber ve kuaförlerimize dezenfektan ve eldiven desteğinde bulunuyoruz. Hazırladığımız 3 bin adet hijyen çantası 31 ilçemizdeki berberlerimize dağıtılmaya başladı. İnşallah hep birlikte salgın sürecini atlatarak, ülkemizin kalkınması için mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben bu vesileyle yeniden açılan iş yerlerindeki bütün esnaflarımıza hayırlı işler ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ile Konya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veli Baranok da esnafa yönelik destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ettiler. Berber ve kuaförler de Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu süreçte kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, belediyenin yapmış olduğu destekten memnun kaldıklarını söyledi.

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