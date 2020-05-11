Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor

<br>Tolga YANIK / KONYA (DHA) İttifak Holding Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.<br>Konyaspor, 12 Haziran´da başlatılması planlanan sezonun geri kalanı için hazırlıklarını bir günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri´nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman, sosyal mesafe kuralına uygun olarak gruplar halinde yapılan koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Antrenman top ve şut çalışması ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-05-11 21:38:15<br>

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