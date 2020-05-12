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Başkan Altay: “Konya, merkezi hükümetle koordinasyonu en iyi sağlayan il oldu”

İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, korona virüs salgını sürecinde yaptıkları çalışmalarla ilgili belediye meclisini bilgilendirdi. Altay, "Konya, Türkiye'de merkezi hükümetle yerel yönetimin koordinasyonunu en iyi sağlayan il olarak öne çıktı. Bu kadar büyük bir coğrafyada herhangi bir aksama olmadan ilk süreci tamamlamış olduk" dedi.

Başkan Altay: “Konya, merkezi hükümetle koordinasyonu en iyi sağlayan il oldu”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, korona virüs salgını sürecinde yaptıkları çalışmalarla ilgili belediye meclisini bilgilendirdi. Altay, “Konya, Türkiye’de merkezi hükümetle yerel yönetimin koordinasyonunu en iyi sağlayan il olarak öne çıktı. Bu kadar büyük bir coğrafyada herhangi bir aksama olmadan ilk süreci tamamlamış olduk” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin olağanüstü toplantısı yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri nedeniyle Mevlana Kültür Merkezinde sosyal mesafeye uygun olarak gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, olağanüstü bir durum yaşandığını ama devletin işleyişinin de devam etmesi gerektiğini belirterek, “Bazı kararların alınması gerekiyordu. Onun için olağanüstü meclis kararı aldık” dedi. Altay, Covid19 nedeniyle Türkiye’de ve tüm dünyada olağanüstü bir zamandan geçildiğini ifade ederek, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu süreci dünyada en iyi yürüten ülke olduğunu dile getirdi. Süreçte Türkiye’nin sağlık yapısının ne kadar güçlü olduğunu, hekimlerin ne kadar eğitimli olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bu konularda ne kadar önemli olduğunu tekrar müşahede ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Bu arada Sağlık Bakanımızın süreci ne kadar dirayetli, koordineli ve şeffaf yönettiğine de şahit olduk. Bir Konyalı olarak Sağlık Bakanımızın bu başarısından dolayı çok mutluyuz. Kendisine ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimizi iletiyoruz” diye konuştu.

"2 milyon 100 bin maske üretildi"
Salgın sürecinde yapılan çalışmalarla ilgili meclisi bilgilendiren Başkan Altay, ilk günden itibaren koordinasyon merkezli ve sorunları çözme odaklı bir çalışma yürüttüklerini anlatarak, Konya’nın, Türkiye’de merkezi hükümetle yerel yönetimin koordinasyonunu en iyi sağlayan il olarak öne çıktığını, bu kadar büyük bir coğrafyada herhangi bir aksama olmadan ilk sürecin tamamlandığını kaydetti. İlk günden itibaren maske sorununun yaşanmaması için KOMEK’ler vasıtasıyla maske üretmeye başladıklarını söyleyen Altay, “Artık günlük 100 bin maske üretebiliyoruz. Toplamda 2 milyon 100 bin maske üretildi. Sadece toplu ulaşımda 800 bin maske dağıttık. Ayrıca ilçelerimizin ihtiyacı olan maskeleri de gönderdik” ifadelerini kullandı.

"140 bin kişiye sosyal yardımımız ulaştı"
İlk günden itibaren dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti: “İlk gün camileri, okulları dezenfekte etmiştik ama bugün geldiğimiz noktada eczaneler, berberler, kuaför salonları ve ticari taksilerin dezenfeksiyonu konusuna yoğunlaştık. Artık ülkemizde bugünden itibaren normalleşme eğilimi başladı. Bütün kurallara uyarak aslında yeni döneme yeni kurallarla birlikte yaşayarak devam edersek bu sürecin bir an önce atlatılmasını planlıyoruz. Bu dönemde hem yaşanan salgından dolayı hem de Ramazan ayından dolayı yürüttüğümüz en önemli iş, bu mübarek ayda herkesin evinde aşının kaynaması. Bunun için öncelikli bir çalışma yürüttük ve bugüne kadar 35 bin aileye, yaklaşık 140 bin kişiye sosyal yardımımız ulaştı. Bunları da ilçe belediyelerimizle birlikte yürüttük. Merkezde Karatay, Meram ve Selçuklu belediyelerimiz bu işin mali yükümlülüğünün de yarısını üstlendiler. İlçelerde de bütün dağıtımı ilçe belediyelerimiz gerçekleştirdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Vatandaşımızın bu zor gününde kapısını çalarak yardımlarımızın ulaştırılması konusunda çok büyük fedakarlık gösterdiniz.”
Salgın sürecinde bir taraftan da sosyal hayatın devam etmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Altay, “Özellikle Büyükşehir Belediyemizin YouTube kanalı bu konuda öncü oldu. Bugünlerde balkonlarda insanlar hem vakit geçirsin hem de üretim yapsın diye domates, biber fideleri ve çiçek dağıtımına başladık. Ayrıca güzel bir gelenek olan çocuklarımızın oruçlarının satın alınmasıyla ilgili bugüne kadar 17 bin 500 çocuğumuz başvuru gerçekleştirdi. Hediyelerin dağıtımına da başladık” dedi.

"İnşallah işin zor kısmını hallettik"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un bütün ilçe belediye başkanlarını tek tek dinleyerek talepleri doğrultusunda ilçelerin temel problemlerinin halledilmesi konusunda Konya ile yakından ilgilendiğini belirterek Bakan Kurum’a teşekkür eden Başkan Altay, “İnşallah işin zor kısmını hallettik. Bundan sonra özellikle ekonominin canlandığı bir dönem olacaktır diye ümit ediyorum. Kurallara uyarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Konya’da ve tüm Türkiye’de bu süreci en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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