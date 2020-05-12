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Hüyük’te ilçe pazarı faaliyetlerine yeniden başlıyor

İHA

Konya'nın Hüyük ilçesinde, korona virüs (Covid19) salgını önlemleri çerçevesinde kapatılan ilçe halk pazarının yeniden faaliyetlerine başlayacağı bildirildi.

Hüyük’te ilçe pazarı faaliyetlerine yeniden başlıyor

Konya’nın Hüyük ilçesinde, korona virüs (Covid19) salgını önlemleri çerçevesinde kapatılan ilçe halk pazarının yeniden faaliyetlerine başlayacağı bildirildi.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, korona virüs salgını nedeniyle yaşanan bu sıkıntılı süreçte ilçe genelinde virüse yakalanan tek bir kişi bile bulunmadığını vurgulayarak, "Bu günlere ulaşabilmemizde Hüyüklü hemşehrilerimin katkısı çok önemli oldu. Biliyoruz ki, ilçe nüfusumuzun neredeyse yüzde 65’i 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Tek bir vatandaşımızın sağlığı bizim için çok önem arz etmektedir. Bu nedenle aldığımız önlemlerle bunu da hep birlikte başardık. Kontrolleri elden bırakmayarak başarmaya da devam edeceğiz Allah’ın izniyle" dedi.
Korona virüs salgını dolayısıyla Hüyük Belediyesi olarak da ilçe genelinde bazı ilave önlemler almak durumunda kaldıklarını aktaran Başkan Çiğdem, Hüyük halk pazarının geçici süreyle kapatılmasının da bu önlemlerden birisi olduğunu hatırlattı. Hüyük pazarının bölgenin buluşma noktası olduğunu ve ilçe halkının da kurulmasını artık çok özlemeye başladığını vurgulayan Çiğdem, "Covid 19 sebebi ile uzun zamandır kapalı olan halk pazarımız bu perşembe günü kısmi ve kısıtlı olarak giriş ve çıkışları kontrol altına alınabilecek şekilde tamamen denetim altında tekrar açılacaktır. Pazar yerinin kontrol altına alınabilmesi için virüs bitene kadar prestij caddesi üzerinde kurulacak olup pazara giriş ve çıkışlar Hüyük ilçe postanemizin önünden itibaren zabıta ve emniyet kontrolünden geçilerek yapılacaktır. Ana caddeye bağlantılı tüm sokak ve cadde girişleri kapatılacak, kontrolsüz girişlere müsaade edilmeyecektir. Virüs tehdidi ortadan tamamen kalkıncaya kadar kısıtlama ve tedbirlerimiz vatandaşlarımızı koruyabilmek adına devam edecektir" ifadelerini kullandı.

“Salgın dolayısıyla Hüyük’e büyük göç yaşandı”
Başkan Çiğdem, ayrıca korona virüs salgınının ortaya çıkmasının ardından yaşanan bu süreçte Hüyük ilçesine ilçe dışında yaşayan 10 binin üzerinde Hüyüklü vatandaşın virüsten olumsuz etkilenmemek üzere geçici olarak yerleşmek zorunda kaldığını da hatırlatarak, hala da bu göçün devam etmekte olduğunu kaydetti.
Çevrede virüs bulaşmayan tek ilçe konumunda olduklarını hatırlatan Başkan Çiğdem, “Tamamen virüs ortadan kalkıncaya kadar kısıtlamalara hep birlikte uymaya devam edeceğiz. Bu süreçte devletimiz, büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyemiz virüsten etkilenen esnafa ve ihtiyaç sahibi 4 bin 500’den fazla aileye nakdi ve gıda yardımı yapmış olup hala da yararlanamayan ve ihtiyaç sahibi tüm hemşehrilerimize ulaşma çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu.
Başkan Mehmet Çiğdem, bu süreçte katkılarından dolayı tüm meclis üyeleri ve 23 mahalle muhtarına da teşekkür etti.

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