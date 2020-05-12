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Çilek üretim merkezi Hüyük’e fide desteği

İHA

Çilek üretim merkezi Hüyük’e fide desteği

Türkiye’de organik çilek üretiminin önemli merkezlerinden birisi olan Konya’nın Hüyük ilçesine Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen çilek fideleri düzenlenen dağıtım programı çerçevesinde üreticilere dağıtılmak üzere mahalle muhtarlarına teslim edildi.
Dağıtım programında konuşan Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçeye gelen çilek fidelerinin merkez ve dış mahallelerde üreticilere dağıtılmak üzere 23 mahalle muhtarına teslim edildiğini belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ilçedeki tarımsal faaliyetlere verdiği katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Hüyük ilçesinin Türkiye’de son yıllarda yaptığı hamle ile organik çilek üretiminde birinci sıraya yerleştiğini ve çilek üretiminin her geçen yıl yörede büyük bir ivme kazanarak önemli bir noktaya geldiğini anlatan Çiğdem, yörenin bu konumuna gelmesinde Konya Büyükşehir Belediyesi ile devlet desteklerinin önemli olduğunu söyledi.
Hüyük ilçesinde geçtiğimiz yıl organik çilek üretimi rekoltesinin 70 milyon lira gibi önemli bir rakama ulaştığını vurgulayan Çiğdem, bu rakamların Türkiye şartlarına bakıldığında çok iyi olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyemizin ve devletimizin katkı ve destekleriyle Hüyük ilçesi olarak ilçe ve ülke ekonomimize bundan böyle de katkımız daha da yükselecektir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu yaşattığı güzel desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a ve ekibine özellikle sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu dönem ‘benim şehrim’ logosu ve söylemiyle yola çıktı başkanımız. Bu dönem, gerçekten bizim şehrimiz oldu. Çok güzel katkılar sağladılar ve sağlamaya da devam ediyorlar. Her açıdan sadece tarımsal faaliyetlere destek değil, bu Kovid19 salgını sürecinde de ilçemize ciddi katkı sağladılar. Geçtiğimiz günlerde bu çilek üretimi için malç naylonlarını ilçemize Büyükşehir Belediyemiz göndermişti, şimdi de çilek fidelerimiz geldi. Bu destek ve katkılar sayesinde işte muhtarlarımız aracılığıyla bu fideleri de üreticilerimize dağıtıyoruz. Vatandaşımız mutlu, Hüyüklü çok mutlu bu süreçte” dedi.
Hüyük Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlkay Ceylan da, ilçenin insanlar tarafından çok sevilen ve sofralardan üretildiği dönemlerde hiç eksik edilmeyen bir çilek diyarı olduğunu hatırlatarak, “Büyükşehir belediye başkanımıza ve Hüyük belediye başkanımıza bu süreçte üreticilerimize verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bu desteklerin sürekli olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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