Dr. Öğr. Üyesi Seher Akdeniz: “Korona virüse karşı psikolojik önlem alın”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dr. Öğr. Üyesi Seher Akdeniz: “Korona virüse karşı psikolojik önlem alın”

İHA

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Seher Akdeniz, korona virüs salgınının psikolojik etkilerini değerlendirerek çözüm önerilerinde bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Seher Akdeniz: “Korona virüse karşı psikolojik önlem alın”

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Seher Akdeniz, korona virüs salgınının psikolojik etkilerini değerlendirerek çözüm önerilerinde bulundu.
Kaygının, hayata tutunmak ve tehlikeyi fark edip tedbir almak için önemli ve gerekli olduğunu hatırlatan KTO Karatay Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Seher Akdeniz, “Korona virüsle ilgili kaygılar kişiyi hijyen kurallarına özen göstermeye, belli bir müddet sosyal izolasyona uyarak korunmaya ve korumaya iter. Ancak bu işlevselliğinin yanında zaman zaman amacını aşabilir, hayatı daha da zor hale getirebilir ve hatta virüsten bile tehlikeli olabilir. Psikolojik bağışıklık sistemimiz olan psikolojik dayanıklılığı alt üst edebilir. Yapılan araştırmalar salgın hastalıkların hem bireyler hem de toplum üzerinde derin psikososyal etkiler bıraktığını göstermektedir” dedi.
Kaygı durumu sebebiyle kişilerde en sık rastlanan hastalıkları sıralayan Akdeniz, “Genellikle hastalığa yakalanma, kendi kendine ölme korkusu, çaresizlik, hasta kişi olarak damgalanma korkusu yaşanmaktadır. Depresyon, uyku bozuklukları, öfke, saldırganlık, intihar düşünceleri artmakta, toplum genelinde kendini suçlama ve umutsuzluk hakim olmaktadır” şeklinde konuştu.

“Beyin kendi senaryosunu kurar”
Tehlike anında beynin kendi senaryosunu yazdığını anlatan Akdeniz, “Beyinde bir dizi düşünce ve duygu hemen bir araya gelerek kendi senaryosunu kurar. Düşünceler, hayali görüntüler, duygular bir trenin lokomotifleri gibi hemen birbirine bağlanır. ‘Burnum akıyor. Kesin virüsü kaptım. Dün asansör düğmesine dokunmuştum, oradan olabilir. Bunu herkes kapacak ve tüm insanlık yok olacak. Sevdiğim herkes ölecek. Bununla asla baş edemeyeceğim’ gibi senaryolar yazar” ifadelerini kullandı.

“İçine çekildiğimiz bu girdabı bilgelik ve farkındalıkla yönetebiliriz”
Kaygıyı detaylandıran ve kırma yöntemini anlatan Akdeniz, “Senaryoyu, zihinde oluşan görüntüler, kaygı, umutsuzluk, çaresizlik gibi duygular izler. Kaslar gerilmeye başlar, uykular kaçar, baş ağrır, mide bulanır. Bu olumsuz senaryonun içerisinde beden de kendi yerini bulmaya başlar. Ne zaman zihin dağılsa, bir dizi tetikleyici kişiyi tekrar bu döngüye sokmak için adeta görev alır. Sanal dünyanın korsanları, uydurma haberler, kaynağı doğrulanmayan bilgilerin yayıcıları bunların başında gelir. Bu döngünün içerisinde sürekli yeni bilgilere ulaşmak için haber peşinde koşmak, telefondan anlık haber bildirimleri veren programlar yüklemek, yakınlarla etkileşim kurulsa bile sürekli tehlike hakkında konuşmak, tehlikenin peşinde koşmak, tıbbi tavsiyelerin ötesine abartılı elleri yıkamak veya tamamen kişinin kendi dünyasına çekilmesi de olabilir. Kişide böyle eğimliler oluştuğunda hemen sinyali okuması ve yapmak üzere olduğu şeyin tam tersini yapması, genellikle döngüyü kırar. İşte, farkına bile varmadan içine çekildiğimiz bu girdabı bilgelik ve farkındalıkla yönetebiliriz” dedi.

Olumsuz döngüden çıkabilmek için psikolojik öneriler
Evde kalınan süre içerisinde olumsuz döngüden çıkabilmek için Akdeniz şu önerilerde bulundu; “Gün içerisinde keyif aldığınız aktivitelere devam edin. Bu konuda sizi tekrar kısır döngüye itecek tehlike sinyali olan ‘Böyle bir durumda bundan zevk almayacağım, şimdi sırası mı?’ düşüncesine meydan okuyun ve başlayın. Evde uzaktan çalışmaya, hobilerinize devam edin. Yeni bir yemek tarifi deneyin, yarım kalan işlerinizi tamamlayın ki başarı hissettirecek aktivitelere devam etmiş olun. Zihinsel ve fiziksel olarak aktif olun. Yeni bir şey öğrenin, egzersiz yapın. ‘Çok sıkılacağım, bunlar evde olmaz ki’ düşüncesine meydan okuyun.”
Sosyal destek almanın da önemine vurgu yapan Akdeniz, “Sosyal destek tüm problemlerle baş etmek için en büyük güç kaynağıdır. Bu yüzden fiziksel olarak izole olunsa da telefonla veya sanal ortamlarda aile, arkadaş, yakınlarla irtibatı sürdürün, çevrimiçi toplu görüşmeler planlayın. Bu görüşmeler esnasında felaket senaryoları konuşulursa tehlike sinyallerini fark edip uzaklaşın” şeklide tavsiyede bulundu.
Gündemi doğru takip etmenin ruh sağlığına etkisini aktaran Akdeniz, “Haberleri günün belli bir saatinde sağlam bir kaynaktan dinlemeyi, sosyal medya haberlerini daha az kontrol etmeyi deneyin. Endişenizi tetikleyen her şeyi fark edin ve azaltın. Örneğin korku senaryolarını paylaşan biri varsa ve sizi tetikliyorsa onu sessize alın” dedi.
Acının da insanlık deneyiminin bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğinin altını çizen Akdeniz, “Kendinize ve başkalarına karşı merhametli olun. Kendinizi suçlamayın, böyle bir şeyi hak ettiğiniz için başınıza geldiğini düşünmeyin, başkalarını umursamadığınız gibi tehlike sinyallerini fark ederseniz bu düşüncenizden vazgeçin. Her gün, o günün getirdiği güzellikleri fark edin ve şükran duygunuzu ifade edin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akşehir’de kumar oynatılan eve baskın
YEREL HABERLER Akşehir’de kumar oynatılan eve baskın
Karatay Belediyesinden yol ve çevre düzenlemesi
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden yol ve çevre düzenlemesi
Çilek üretim merkezi Hüyük’e fide desteği
YEREL HABERLER Çilek üretim merkezi Hüyük’e fide desteği
NEÜ’de sanal sergi canlı yayınla açıldı
YEREL HABERLER NEÜ’de sanal sergi canlı yayınla açıldı
Hemşirelerin gününü çocukları görüntülü olarak kutladı Başhemşire Ümmühan Kurt: "Cephedeki asker gibi biz de bu alanda savaşımızı sürdürüyoruz"
YEREL HABERLER Hemşirelerin gününü çocukları görüntülü olarak ...
Özel Gençler Mehter Takımı evden konser verdi
YEREL HABERLER Özel Gençler Mehter Takımı evden konser verdi
Hüyük’te ilçe pazarı faaliyetlerine yeniden başlıyor
YEREL HABERLER Hüyük’te ilçe pazarı faaliyetlerine yeniden başlıyor
Kaymakam Doğan, yol uygulamalarını denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Doğan, yol uygulamalarını denetledi
Başkan Altay: “Konya, merkezi hükümetle koordinasyonu en iyi sağlayan il oldu”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Konya, merkezi hükümetle koordinasyonu ...
Evdeki gizemli yangınları yorumlayan pedagog: Yangın çıkarma hastağı var
YEREL HABERLER Evdeki gizemli yangınları yorumlayan pedagog: Yangın ...
Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor
Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ...
Hüyük’te belediye tarafından berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Hüyük’te belediye tarafından berber ve kuaför ...
Ereğli Belediyesi her zaman vatandaşın yanında
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi her zaman vatandaşın yanında
Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
Konya'da bazı AVM'ler hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Konya'da bazı AVM'ler hizmet vermeye başladı
Konya Büyükşehir’in berber ve kuaförlere hijyen desteği sürüyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’in berber ve kuaförlere hijyen ...
Konya'da otobüslerde buharlı dezenfeksiyon
YEREL HABERLER Konya'da otobüslerde buharlı dezenfeksiyon
Meram'ın parkları çocuklar için hazır
YEREL HABERLER Meram'ın parkları çocuklar için hazır
Çaldığı motosikleti çalıştıramayınca geri getirip yerine bıraktı
YEREL HABERLER Çaldığı motosikleti çalıştıramayınca geri getirip ...
Konya ulaşımında yeni nesil dezenfeksiyon dönemi
YEREL HABERLER Konya ulaşımında yeni nesil dezenfeksiyon dönemi
Kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 6 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 6 bin TL ceza
Konya'da berberlerde 'tedbirli' mesai başladı
YEREL HABERLER Konya'da berberlerde 'tedbirli' mesai başladı
Çalınan traktör, terk edilmiş halde bulundu
YEREL HABERLER Çalınan traktör, terk edilmiş halde bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X