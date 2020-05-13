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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

DHA

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)KONYA'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.  Kaza, saat  21.30 sıralarında Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi Sedirler Kavşağı'nda meydana geldi. Hüseyin Avcı yönetimindeki 42 HE 630 plakalı otomobil, Musa Yay'ın kullandığı 42 ND 101 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Yay'ın kontrolünü kaybettiği otomobil, kapalı olan marketin kepengine çarparak durabildi. Kazada sürücü Hüseyin Avcı ve yanındaki Ayla Avcı ile diğer sürücü Musa Yay yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedavi...

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

<br>Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)KONYA'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. <br>Kaza, saat  21.30 sıralarında Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi Sedirler Kavşağı'nda meydana geldi. Hüseyin Avcı yönetimindeki 42 HE 630 plakalı otomobil, Musa Yay'ın kullandığı 42 ND 101 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Yay'ın kontrolünü kaybettiği otomobil, kapalı olan marketin kepengine çarparak durabildi. Kazada sürücü Hüseyin Avcı ve yanındaki Ayla Avcı ile diğer sürücü Musa Yay yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Musa Yay'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. <br>Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.   DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Mehmet IŞIK <br>2020-05-12 23:48:50<br>

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