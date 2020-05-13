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Konya’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 80’i buldu Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut: "Mayıs ayı sonunda beklediğimiz yağışları da alırsak kıraç alanlarda ekili olan hububattan sulu alan kadar verim yakalarız"

İHA

Konya'da son dönemdeki yağışlar ve dağlardaki karların erimesiyle birlikte barajlardaki doluluk oranları yükseldi. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, genel itibariyle yüzde 80 civarında barajlarında doluluk oranının yakalandığını belirterek, "Mayıs ayı sonunda beklediğimiz yağışları da aldığımız takdirde dağılım yüzde 100 seviyesine ulaşacak, kıraç alanların ekili olan hububatta neredeyse sulu alanlardaki kadar verim yakalama şansını bize getirecek" dedi.

Konya’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 80’i buldu Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut: "Mayıs ayı sonunda beklediğimiz yağışları da alırsak kıraç alanlarda ekili olan hububattan sulu alan kadar verim yakalarız"

Konya’da son dönemdeki yağışlar ve dağlardaki karların erimesiyle birlikte barajlardaki doluluk oranları yükseldi. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, genel itibariyle yüzde 80 civarında barajlarında doluluk oranının yakalandığını belirterek, "Mayıs ayı sonunda beklediğimiz yağışları da aldığımız takdirde dağılım yüzde 100 seviyesine ulaşacak, kıraç alanların ekili olan hububatta neredeyse sulu alanlardaki kadar verim yakalama şansını bize getirecek" dedi.
Konya’da son aylardaki yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyelerinde geçen yıla göre bu yıl yüzde 30 oranında bir yükseliş oldu. Bu seviyelere ulaşan baraj çevresindeki ağaçlar da su içinde kaldı. Son dönemdeki yağışların sevindirici ölçekte olduğunu ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, "Geçen sene Mayıs ayında baktığımız zaman 7 milimetre civarında olan yağış oranı bu sene ilk 10 günde 40 milimetre civarlarında. Biz yağışın miktarından ziyade dağılımının çok önemli olduğunu söylüyorduk. Bu sene de çok şükür ki dağılım mayıs ayına sarktı. Mayıs ayında da şu ana kadar almış olduğumuz 40 milimetrelik bir yağış arazilerimizi çok olumlu etkiledi. Tabii aynı zamanda barajlarda da ciddi bir doluluk oranı seviyesi yakaladık. Şu an gördüğümüz kadarıyla genel itibariyle yüzde 80 civarında barajlarında doluluk oranı yakalamış bulunmaktayız. Bu da çok sevindirici. Tabii havalar da daha yeni ısınıyor ve dağlardaki karların erimesiyle de o sıcak su akıntıları ile barajlardaki doluluk oranının tam dolu seviyesine geleceğini ümit ediyoruz" dedi.

"Kıraç alanların ekili olan hububatta neredeyse sulu alanlardaki kadar verim"
Murat Akbulut, şu an en son durumda barajlarda yüzde 60 oranında bir doluluk oranı daha eklendiğini belirterek, "Genelde yüzde 30 civarında doluluk oranı vardı. Hatta spesifik bazı barajlarımızın bu seviye daha da düşük oranda seyrediyor. Hala daha yüzde 80 civarında yakalayamadığımız barajlarımız da var. Biz genel olarak baktığımız zaman bu kış sürecinde aldığımız yağışlarla ve bahardaki nisan yağışlarıyla geldiğimiz noktada yüzde 5060 civarında doluluk oranını arttırarak yüzde 80 seviyelerini ulaştık. Tabii ki geçen seneye baktığımız zaman mayıs ayında ciddi bir kuraklık olmuştu, mayıs ayına kadar gelen yağışlarla çok ümitli olan çiftçi mayıs ayında birden hüsrana uğramıştı. Çünkü dengeli yağış alamamıştık. Mayısın ilk 10 gününde aldığımız yağış bizi dengeli bir seviyeye getirdi. Yine mayıs 25 civarında yağış beklentimiz var. Eğer o yağışları da aldığımız takdirde dağılım yüzde 100 seviyesine ulaşacak. Ve bu da bu seneki 3’te 2 civarında Konya’mızdaki kıraç alanlarda ekili olan hububatta neredeyse sulu alanlardaki kadar verim yakalama şansını bize getirecek" ifadelerini kullandı.

"Son 20 yılın pik dönemlerinden birini 2020 yılı olarak yaşarız"
Son 10 yılda birkaç sene daha böyle güzel verim alınan dönemler olduğunu belirten Oda Başkanı Murat Akbulut, "2020’de şu an itibariyle bizim gözlemlediğimiz en yüksek, pik yaptığımız senelerden biri olacak diye ümit ediyoruz. Görüntü de o şekilde. Mayıs ayının sonuna bir yağış alma ihtimalimiz gözüküyor ki o da meteoroloji kayıtlarında, o yağış sahaya düştüğü takdirde o yağışla hakikaten son 20 yıldaki pik dönemlerden bir yılı 2020 olarak yaşayacağız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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