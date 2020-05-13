Sağlıkçılardan kaçan korona virüs şüphelisini polis yakaladı

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya'nın Ereğli ilçesinde, sağlıkçılardan kaçan korona virüs şüphelisi kadın polis tarafından yakalandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan gözlem altına alındı.

Öksürük ve yüksek ateşi olduğu fark edilen N.D. isimli kadın çarşı esnafı tarafından ihbar edildi. Kadının bulunduğu yere gelen sağlık ekipleri şüpheliyle temasa geçmek isteyince kadın sağlık ekiplerinden kaçtı. Kadın polislerin kısa sürede yakaladığı N.D. güvenli bölgede kontrol altına alınarak bekletildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan kadının yapılan kontrollerde ateşinin yüksek çıktığı ve gözlem altına alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.