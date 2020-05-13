Başkan Pekyatırmacı çocuklarla buluştu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, geçici süreliğine kısıtlamaları kaldırılarak parklara giden çocuklarla buluştu. Çocuklara oyuncak hediye eden Başkan Pekyatırmacı, “Parklarda çocuklarımızın sesine hasret kaldık” dedi.

Korona virüs önlemleri kapsamında evde kalan çocuklar için verilen 11.00 15.00 saatleri arasında dışarı çıkma izni kapsamında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı parkta çocuklarla bir araya geldi. Sancaktepe Parkında sohbet ettiği çocuklara oyuncak hediye eden Başkan Pekyatırmacı, alınan önlemlerin kendileri ve büyüklerinin sağlığı açısından önemli olduğunu çocuklara anlattı.

Parklarda çocukların güvenliği için önlem aldıklarını belirten Başkan Pekyatırmacı, “Hükümetimizin çocuklarımız için izin verdiği günden bu yana çocuklarımız için ekiplerimizi seferber ettik. Ekiplerimiz kararın alındığı günden bu yana parklarımızda dezenfekte çalışmaları yaptı. Çocuklarımızın parklarda güvenle oynayabilmeleri için gereken önlemleri aldık. Parklarımızda çocuklarımızın seslerine hasret kalmıştık, inşallah virüsü yendikten sonra bu parklar cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle dolacaktır. Bugün bile kismi de olsa bu sesleri duymak beni ziyadesiyle memnun etti” dedi.

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