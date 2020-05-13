Konya'da sulama sırasında kavga: 2 ölü 1 yaralı

<br>Hatice Ebru KOYUNCU/KONYA, (DHA) KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, sulama kuyusundaki sıra nedeniyle çıkan kavgada Ali Ş. (23), amcası Kamil Ş. ve kuzeni Yusuf Ş.'yi tabancayla vurarak öldürdü. <br>Olay, saat 10.30 sıralarında, Kadınhanı ilçesine 80 kilometre uzaklıktaki Sıçakara Mahallesi mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, kardeş 2 aile arasında sulama kuyusundan sulama sırası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Ş., amcası Kamil Ş. ile oğulları Yusuf Ş. ve Mehmet Ş.´ye ateş etti. Yusuf Ş. olay yerinde, babası Kamil Ş. ise kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastanesi´nde hayatını kaybetti.<br>Ağır yaralanan Mehmet Ş. ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde tedaviye alındı.<br>Jandarma, Ali Ş. ile babası Kerem Ş.´yi gözaltına aldı. Soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kadınhanı Hatice Ebru KOYUNCU <br>2020-05-13 18:10:50<br>
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