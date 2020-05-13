Beyşehir Gölü´nde zıpkınla avlanan 4 kişiye 46 bin lira ceza verildi

<br>Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR(Konya), (DHA)KONYA´nın Beyşehir Gölü´nde, zıpkınla balık avlarken yakalanan 4 kişiye toplam 46 bin 800 lira ceza kesildi.<br>Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri, Yeşildağ Mahallesi avlak sahasında yaptıkları denetimde zıpkınla balık avlayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.<br>Kano üzerinde zıpkınla avlanan 2 kişiye 20'şer bin lira olmak üzere toplam 40 bin lira, boy çizmesi ile suya girip yine zıpkınla balık avlayan 2 kişiye de toplam 6 bin 800 lira para cezası verildi.<br>Kaçak avcıların av malzemeleri ile avladıkları balıklara el konuldu. Muhafaza altına alınan kano ise görevliler tarafından motorlu testere ile kesilerek kullanılmaz hale getirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Beyşehir Muammer SIDAL<br>2020-05-13 18:36:43<br>
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