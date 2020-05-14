12 yaşında, 6 ayda 100 hırsızlığın şüphelisi; esnafın kabusu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

12 yaşında, 6 ayda 100 hırsızlığın şüphelisi; esnafın kabusu oldu

DHA

Tolga YANIK-Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da,  20'si ramazan ayında olmak üzere son 6 ayda 100 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği gerekçesiyle polis tarafından yakalanan 12 yaşındaki T.T.,  sevk edildiği adliyeden, adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı iş yerlerinin sahipleri ise, ''Polis yakalıyor, ancak serbest bırakılıyor. Bizim canımız yandı başka arkadaşlarımızın canı yanmasın. Bu çocuğa bir çare bulunsun'' dedi. Konya'da polis, çok sayıda iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı. Şüphelinin poliste kaydı olan T.T....

12 yaşında, 6 ayda 100 hırsızlığın şüphelisi; esnafın kabusu oldu

<br>Tolga YANIK-Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da,  20'si ramazan ayında olmak üzere son 6 ayda 100 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği gerekçesiyle polis tarafından yakalanan 12 yaşındaki T.T.,  sevk edildiği adliyeden, adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı iş yerlerinin sahipleri ise, ''Polis yakalıyor, ancak serbest bırakılıyor. Bizim canımız yandı başka arkadaşlarımızın canı yanmasın. Bu çocuğa bir çare bulunsun'' dedi.<br>Konya'da polis, çok sayıda iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı.<br>Şüphelinin poliste kaydı olan T.T. olduğu tespit edildi. 12 yaşındaki T.T.'nin, koronavirüs tedbilrleri kapsamındaki,  20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen ramazan ayında,  20 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlendi. T.T.'nin son 6 ayda da 100 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. T.T. polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen T.T.,  savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. T.T., mahkemece adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakılıp, ailesine teslim edildi.<br>T.T.'nin babası İ.T.'nin de (31) poliste hırsızlık suçundan çok sayıda kaydın olduğu ve  halen cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi. T.T.'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, uyuşturucu madde alabilmek için hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği bildirildi. <br>HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA<br>Öte yandan T.T.'nin gerçekleştirdiği hırsızlık olayları iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde T.T.'nin yanında getirdiği tornavidayla iş yerlerinin kapısını 30 saniyede açıp, içeri girdiği anlar yer alıyor. T.T.'nin özellikle kapıları alüminyum doğrama olan iş yerlerini tercih ettiği belirlendi.<br>'BİZİM CANIMIZ YANDI BAŞKASININ YANMASIN'<br>İş yerinden 700 lira ile çok sayıda çakmak çalındığını söyleyen Muhammet Sertkaya, ''Arkadaş benden hızlı içeri giriyor. Ben bile o kadar hızlı, kapıyı açıp içeri giremem. Tornavidayla kapı açmaya alışmış. İçeri giriyor, gayet rahat bir şekilde kameralara baka baka hırsızlık yapıyor. Benim param ve çakmağımı aldı. Polis yakalıyor ama salınıveriyor. Bir gece cadde üzerindeki iş yerlerini soymuş. Biz ne yapalım? Haklıyken haksız duruma mı düşeyim? Daha çocuk. Yakalayıp elini kolunu mu bağlayalım? Nasıl önlem alalım. Polisimiz yakalıyor ama serbest kalıyor. Bugün bunu yapan yarın bankayı soyar. Esnaf arkadaşlarımız dikkatli olsun. Çok mağduruz'' dedi.<br>Etli ekmek salonu işleten Ünal Taşdalen ise, "İş yerimizin kapısını zorlayıp içeri girmiş. Sadaka kutusundaki ve kasadaki paralarımızı çalmış. Komşunun dükkanın kapısını da zorlamış. Devletimize boynumuz kıldan ince ama bu tür cezaların daha ağır olmasını istiyoruz. Çünkü çok can yandı. Yakalanıyor, yaşı küçük olduğundan serbest bırakılıyor. Bu beni çok üzüyor. Buna bir çare bulunması lazım. Buna önlem alınması lazım. Ama bu teşvik ediyor. Devletimizden tek isteğim buna bir çare bulunsun" diye konuştu.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK-Adem YILDIZ<br>2020-05-14 10:05:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyşehir Gölü´nde zıpkınla avlanan 4 kişiye 46 bin lira ceza verildi
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü´nde zıpkınla avlanan 4 kişiye 46 bin ...
Konya'da sulama sırasında kavga: 2 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da sulama sırasında kavga: 2 ölü 1 yaralı
Başkan Kılca’dan çocuklara maske ve çikolata
YEREL HABERLER Başkan Kılca’dan çocuklara maske ve çikolata
Beyşehir Gölünde yasa dışı avlanmaya 46 bin 800 lira ceza
YEREL HABERLER Beyşehir Gölünde yasa dışı avlanmaya 46 bin 800 lira ...
Akşehir çocuk cıvıltılarıyla doldu
YEREL HABERLER Akşehir çocuk cıvıltılarıyla doldu
Başkan Pekyatırmacı çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı çocuklarla buluştu
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürülmek istenen kadın, zor ikna edildi
YEREL HABERLER Koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürülmek istenen ...
Sağlıkçılardan kaçan korona virüs şüphelisini polis yakaladı
YEREL HABERLER Sağlıkçılardan kaçan korona virüs şüphelisini polis ...
Konya'da toplu ulaşım araçlarında klimalar çalışmayacak
YEREL HABERLER Konya'da toplu ulaşım araçlarında klimalar ...
Başkan Altay: “Tarımsal üretim stratejik öneme sahip”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Tarımsal üretim stratejik öneme sahip”
Karatay’da ilaçlama çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Karatay’da ilaçlama çalışmaları başladı
Konya’da parklar çocuklarla doldu
YEREL HABERLER Konya’da parklar çocuklarla doldu
Beyşehir Gölü’nde otomobil lastiğine yuva yapan sakar mekeler renkli görüntüler oluşturuyor
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’nde otomobil lastiğine yuva yapan sakar ...
Akşehir merkezi silah operasyonu
YEREL HABERLER Akşehir merkezi silah operasyonu
Hayvanseverler, aç kalan sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER Hayvanseverler, aç kalan sokak hayvanlarını besledi
Recep Konuk: “Tarım sektörü, ekonominin sıfır maliyetli kaynak biriktirmesini sağlar”
YEREL HABERLER Recep Konuk: “Tarım sektörü, ekonominin sıfır ...
Hemşirelere anlamlı hediye
YEREL HABERLER Hemşirelere anlamlı hediye
Konya’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 80’i buldu Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut: "Mayıs ayı sonunda beklediğimiz yağışları da alırsak kıraç alanlarda ekili olan hububattan sulu alan kadar verim yakalarız"
YEREL HABERLER Konya’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 80’i ...
Meram hobi bahçelerinde ekim zamanı
YEREL HABERLER Meram hobi bahçelerinde ekim zamanı
Tır şoförünün yolda iftarı
YEREL HABERLER Tır şoförünün yolda iftarı
Oğlunun şehit olduğu kazayı yapan sürücünün tahliyesine tepki
YEREL HABERLER Oğlunun şehit olduğu kazayı yapan sürücünün ...
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Selçuklu’da bir yılda 225 bin ton katı atık toplandı
YEREL HABERLER Selçuklu’da bir yılda 225 bin ton katı atık toplandı
Akşehir’de kumar oynatılan eve baskın
YEREL HABERLER Akşehir’de kumar oynatılan eve baskın

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X