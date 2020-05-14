Meram'da berber ve kuaförlere denetim

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri berber, güzellik salonu, kuaför gibi iş yerlerinin denetimlerini yoğunlaştırdı. Bugüne kadar gösterilen özveri ve gayretle bu sürece başlandığını hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Kazanımlarımızı kaybetmemek ve daha önemlisi vatandaşımızın ve esnafımızın sağlığını korumak adına hassasiyetimiz aynı titizlikte devam ediyor” dedi.

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, uzun bir aradan sonra yeniden hizmet vermeye başlayan berber, güzellik salonu, kuaför gibi iş yerlerinin denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, halkın ve hizmet veren esnafların kendi sağlığını korumak ve kollamak adına sıklaştırdığı bu denetimlerinde esnaflara ve vatandaşlara gerekli bilgilendirmeleri ve uyarıları yaparak koruyucu maske hediye ediyor.

Yapılan denetimlerde esnafın kurallara uyduğunu görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kurallara uymanın hem vatandaşlar hem de esnaflar için hayati önem taşıdığına vurgu yaptı. Uzun bir aradan sonra işe başlayan esnaflara hayırlı ve bol kazanç temennisinde bulunan Başkan Mustafa Kavuş, “Büyük özveri ile geldiğimiz normalleşme sürecinin ilk aşaması normal hayata yeniden dönüşümüz için büyük önem taşıyor. Kazanımlarımızı kaybetmemek adına herkesin özveri göstereceğinden şüphem yok. Biz de bu özveriye destek vermek mahiyetinde denetimlerimizi sıklaştırdık. Vatandaşımızın ve esnafımızın sağlığı özellikle bu dönemde bizim için her şeyin başında geliyor. Bunu korumak adına arkadaşlarımız gerekli uyarıları yapıyor ve denetimlerinde kendilerine koruyucu maske hediye ediyor. Tüm bu çalışmalarla bu süreci de başarıyla atlatacak, virüsün olmadığı günlere hep birlikte en kısa zamanda ve sağlıcakla kavuşacağımıza inancım tamdır” diye konuştu.

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