Kılca: “Engelli vatandaşlarımızın kaliteli bir yaşam sürmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kılca: “Engelli vatandaşlarımızın kaliteli bir yaşam sürmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz”

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, engellilerin günlük yaşama daha fazla katılabilmelerinin kolaylaştırılması, önlerindeki tüm engellerin kaldırılması ve çok daha kaliteli bir hayat sürebilmelerini sağlamanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Kılca: “Engelli vatandaşlarımızın kaliteli bir yaşam sürmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, engellilerin günlük yaşama daha fazla katılabilmelerinin kolaylaştırılması, önlerindeki tüm engellerin kaldırılması ve çok daha kaliteli bir hayat sürebilmelerini sağlamanın herkesin görevi olduğunu söyledi.
Başkan Hasan Kılca’nın her yıl 1016 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesajı yayımladı. Başkan Kılca mesajında, “Ömrümüz boyunca önümüze çıkan engellerin aşılması bir inanç meselesidir ve başarının anahtarı da budur. Bugün başarılarıyla bizleri gururlandıran, azim ve kararlılıklarıyla hepimize ilham kaynağı olan engelli kardeşlerimiz buna en güzel örnektir. Engelli bireylerimizin sağlık, eğitim ve çalışma hayatı gibi temel haklardan eşitlik içerisinde yararlanabilmeleri için hepimizin üzerimize önemli görevler düşüyor. Ülkemizde son yıllarda her kesim tarafından açıkça kabul gören, her alanda gelişime ve dönüşüme paralel olarak engelliler konusunda da somut, uygulanabilir projeler ve çalışmalar kendisini göstermektedir. Evde bakım hizmeti ve aylığı, sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması, engellilerin kamuda istihdam edilmelerinin önünün açılması gibi daha pek çok proje ve çalışma uygulanmaktadır. Bizler de Karatay Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri yapmanın gayreti içerisindeyiz. Engelsiz bir yaşam için, engelli vatandaşlarımızın, sağlık, eğitim ve çalışma yaşamında yer alabilmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak daha güzel bir hayat sürebilmeleri adına somut projelerle onlara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kendi kendilerine yetebilen, kimseye muhtaç olmayan koşullar içerisinde engellilerimizin sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat sürmeleri en büyük amacımızdır. Bunun önünün açılabilmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çabalarımız devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 1016 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası vesilesiyle engelli vatandaşlarımızın haftasını tebrik ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onları sevgiyle kucaklayan fedakar ailelerine sağlıklı, mutlu, yaşam sevinci dolu günler temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

YKS’ye hazırlanan 20 yaş ve altı izinli günde kitapçılara koştu
YEREL HABERLER YKS’ye hazırlanan 20 yaş ve altı izinli günde ...
Ticari taksilere ve hatlı minibüslere dezenfeksiyon hizmeti
YEREL HABERLER Ticari taksilere ve hatlı minibüslere dezenfeksiyon ...
Meram Belediyesi meclis üyeleri engellileri unutmadı
YEREL HABERLER Meram Belediyesi meclis üyeleri engellileri unutmadı
Vali Toprak’tan Beyşehir’de tarihi mekanlarda inceleme
YEREL HABERLER Vali Toprak’tan Beyşehir’de tarihi mekanlarda ...
Başkan Kılca: “Evde kalarak süreci başarıyla atlatacağız”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Evde kalarak süreci başarıyla ...
KTO Karatay, TÜBİTAK'ın aşı geliştirme projesinde
YEREL HABERLER KTO Karatay, TÜBİTAK'ın aşı geliştirme projesinde
Tarım işçilerinin zorlu ekmek mücadelesi
YEREL HABERLER Tarım işçilerinin zorlu ekmek mücadelesi
Hüyük’teki göl kıyısı sahil şeridinde inceleme
YEREL HABERLER Hüyük’teki göl kıyısı sahil şeridinde inceleme
Esnafın şüphelendiği kadının Covid-19 testi negatif çıktı
YEREL HABERLER Esnafın şüphelendiği kadının Covid-19 testi negatif ...
Mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafe uyarısı
YEREL HABERLER Mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafe uyarısı
Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı
YEREL HABERLER Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine ...
'Kumdöken Çeşmesi'ne ramazanda yoğun ilgi
YEREL HABERLER 'Kumdöken Çeşmesi'ne ramazanda yoğun ilgi
Meram'da berber ve kuaförlere denetim
YEREL HABERLER Meram'da berber ve kuaförlere denetim
12 yaşında, 6 ayda 100 hırsızlığın şüphelisi; esnafın kabusu oldu
YEREL HABERLER 12 yaşında, 6 ayda 100 hırsızlığın şüphelisi; esnafın ...
Beyşehir Gölü´nde zıpkınla avlanan 4 kişiye 46 bin lira ceza verildi
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü´nde zıpkınla avlanan 4 kişiye 46 bin ...
Konya'da sulama sırasında kavga: 2 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da sulama sırasında kavga: 2 ölü 1 yaralı
Başkan Kılca’dan çocuklara maske ve çikolata
YEREL HABERLER Başkan Kılca’dan çocuklara maske ve çikolata
Beyşehir Gölünde yasa dışı avlanmaya 46 bin 800 lira ceza
YEREL HABERLER Beyşehir Gölünde yasa dışı avlanmaya 46 bin 800 lira ...
Akşehir çocuk cıvıltılarıyla doldu
YEREL HABERLER Akşehir çocuk cıvıltılarıyla doldu
Başkan Pekyatırmacı çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı çocuklarla buluştu
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürülmek istenen kadın, zor ikna edildi
YEREL HABERLER Koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürülmek istenen ...
Sağlıkçılardan kaçan korona virüs şüphelisini polis yakaladı
YEREL HABERLER Sağlıkçılardan kaçan korona virüs şüphelisini polis ...
Konya'da toplu ulaşım araçlarında klimalar çalışmayacak
YEREL HABERLER Konya'da toplu ulaşım araçlarında klimalar ...
Başkan Altay: “Tarımsal üretim stratejik öneme sahip”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Tarımsal üretim stratejik öneme sahip”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X