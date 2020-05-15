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Konya’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

İHA

Konya Valiliği İl Hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan karar gereği; yarından itibaren cadde, sokak, açık alanlar ve pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerinde maske takma zorunluluğu getirildi. Karara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı belirtili.

Konya’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

Konya Valiliği İl Hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan karar gereği; yarından itibaren cadde, sokak, açık alanlar ve pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerinde maske takma zorunluluğu getirildi. Karara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı belirtili.
Konya Valiliğinin resmi web sitesinde yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha kurulumuzun 15.05.2020 tarih ve 44 sayılı kararı ile; Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' ilan edilen Korona virüs (Covid19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi gerekmektedir. Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm dünyada hızlı şekilde yükselen Korona virüs (Covid19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır" denildi.
Açıklamanın devamında, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulu 2020/13 nolu kararı ile İl merkezi ve tüm ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşlarımız ve çalışanların maske ile girmelerine, maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de geçerli olmasına karar verilmiştir. Gelinen noktada korona virüs ile daha etkin bir mücadele vermek ve salgını kontrol altında tutmak amacı ile İl genelinde tüm vatandaşlarımızın 16/05/2020 tarihinden itibaren cadde, sokaklar ve açık alanlarda da maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine, yukarıda alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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