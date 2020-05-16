Köpeğine Covid-19 ismini verdi

<br>Tolga YANIKAdem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, kreş sahibi Murat Dolapoğlu, 2 ay önce doğan Fransız buldoğu cinsi köpeğine, salgın döneminde doğduğu için Covid-19 ismini verdi.<br>Meram ilçesinde kreş işletmeciliği yapan Murat Dolapoğlu, 2 ay önce dünyaya gelen Fransız buldoğu cinsi köpeğine, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten esinlenerek Covid-19 ismini koydu. Dolapoğlu, ismin hikayesini şöyle anlattı:<br>"2 ay önce tam salgına denk geldi köpeğimiz. Çok hareketli bıcır bıcır bir köpek olduğu için ismini ne koyalım diye düşünüyorduk. Sonra karar verip Covid koyduk. Adı Covid, soyadı 19. Covid-19. Çok güzel oldu. İsmi öylede kaldı. Çok güzel bir köpek. Herkes ismini duyunca çok şaşırıyor. Bu isim aklınıza nerden geldi diyorlar. Aynen virüs gibi hareketli. Virüs de Türkiye'yi anında sardığı gibi bu da öyle tüm bahçeyi sardı. Çok tatlı, çok sevgi dolu, akıllı Fransız buldoğu bir köpek."<br>Küçük köpeğin bahçedeki kedilerle yakınlaşması ise dikkat çekti. DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK-Adem YILDIZ<br>2020-05-16 10:30:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.