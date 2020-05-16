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Gidemedikleri köylerine kamera yerleştirip özlem gideriyorlar Konya'da ikamet eden bir grup köy sevdalısı korona virüs kısıtlaması nedeniyle köylerine istedikleri zaman gidemeyince arabanın giremediği dağın yamacındaki köylerine at ve eşeklerle kamera çıkarıp yerleştirdi

İHA

Konya'da bir grup köy sevdalısı korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar ile göç veren ve 5 kişinin yaşadığı köylerine istedikleri zaman gidemeyince, dağ ve yamaç yollardan at ve eşeklerle taşıdıkları kameraları köylerine yerleştirip hasret gideriyor.

Gidemedikleri köylerine kamera yerleştirip özlem gideriyorlar Konya'da ikamet eden bir grup köy sevdalısı korona virüs kısıtlaması nedeniyle köylerine istedikleri zaman gidemeyince arabanın giremediği dağın yamacındaki köylerine at ve eşeklerle kamera çıkarıp yerleştirdi

Konya’da bir grup köy sevdalısı korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar ile göç veren ve 5 kişinin yaşadığı köylerine istedikleri zaman gidemeyince, dağ ve yamaç yollardan at ve eşeklerle taşıdıkları kameraları köylerine yerleştirip hasret gideriyor.
Çin’den başlayarak tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını Türkiye’de de alınan tedbirlerle önlenmeye çalışılıyor. Bu kapsamda özellikle hafta sonları büyükşehirlerde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması, tatilini köylerinde değerlendirenleri hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye’nin birçok şehrine dağılan ve Konya’nın Seydişehir ilçesine bağlı Çat köyüne gelerek her fırsatta tatillerini burada değerlendirmek isteyen bazı vatandaşlar, kısıtlamalardan dolayı köy sevgilerini dindirmek için çare aramaya başladı. Çat Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÇATDER) adı altında birleşen köylüler, çareyi köye kamera yerleştirmede buldu. Yolun olduğu yerlere arabalarla kamera ekipmanlarını getiren köylüler, yolun bittiği ekipmanları dağ ve yamaçlarda da at ve eşeklerle çıkarttı. Yerleştirilen kameralarla internetin olduğu her yerden indirilen uygulama ile köylerini izleme fırsatı bulan köylüler, bu sayede hem hasret giderilmiş oluyor hem de köye gelen gidenleri kontrol ediyorlar. Çeşitli nedenlerle göç veren ve 5 kişinin yaşadığı köyde her yıl yapılan bahar şenlikleriyle yüzlerce insan buluşuyor.
ÇATDER Başkanı Yasin Çetinkaya, kısıtlamalardan dolayı özellikle hafta sonları köylerine gidemediklerini belirterek, "Bizler köyde doğmadık ama köy sevgisiyle büyütüldük. Burası anne ve babalarımızın doğup büyüdüğü yer. Biz de her fırsatta buraya gelip bir kaç gün yatıp gidiyoruz. İmkanımız olsa sürekli kalırdık. Zamanında köyümüz göç vermiş ama biz sürekli gelerek köyümüzü canlı tutuyoruz. Kameraları döşedik ki köye gidemediğimiz zamanlarda biraz olsun özlemimizi giderelim" dedi.

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