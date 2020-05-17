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Buğday rekoltesinde yüzde 10'luk artış bekleniyor

DHA

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) ULUSAL Hububat Konseyi Araştırma Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, mayıs ayında dengeli yağış olması halinde, Türkiye genelinde buğdayda geçen yıla göre yüzde 10'luk rekolte artışıyla 21 milyon tona yakın ürün beklediklerini söyledi. Soylu, ''Şu anda tarım takvimi olarak çok olumsuz bir gelişme olduğunu söyleyemeyiz. İnşallah bu süreç mayıs sonuna, haziranın ilk yarısına kadar devam ederse ülke olarak hem virüsten kurtulmanın bayramını yaparız hem de yüksek rekolteyle hububatta çiftçimiz de çifte bayram yapmış olur" dedi. Türkiye'nin 38 bin 873...

Buğday rekoltesinde yüzde 10'luk artış bekleniyor

<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA) ULUSAL Hububat Konseyi Araştırma Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, mayıs ayında dengeli yağış olması halinde, Türkiye genelinde buğdayda geçen yıla göre yüzde 10'luk rekolte artışıyla 21 milyon tona yakın ürün beklediklerini söyledi. Soylu, ''Şu anda tarım takvimi olarak çok olumsuz bir gelişme olduğunu söyleyemeyiz. İnşallah bu süreç mayıs sonuna, haziranın ilk yarısına kadar devam ederse ülke olarak hem virüsten kurtulmanın bayramını yaparız hem de yüksek rekolteyle hububatta çiftçimiz de çifte bayram yapmış olur" dedi.<br>Türkiye'nin 38 bin 873 kilometrekare yüz ölçümüyle en büyük kenti olan Konya'da, en fazla tahıl ürünü yetiştirildiği için 'tahıl ambarı' olarak bilinen Konya Ovası'nda yıllık ortalama 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi olan Ulusal Hububat Konseyi Araştırma Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, Türkiye genelindeki buğday rekoltesinde bu yıl yüzde 10'luk artış beklediklerini belirtti. Buğdayda yağışın miktarından çok dağılımının önemli olduğunu kaydeden Soylu, şunları söyledi:<br>''Mart, nisan, mayıs yağışları buğdayarpa üretiminde rekoltede kilit rol oynuyor. Mart ayı çok iyi gitti. Şu anda buğdayda 20,521 milyon tona yakın bir beklentimiz var. Tabi bunun gerçekleşmesi nisan ve mayıs ayına da bağlıydı. Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde nisan yağışları biraz beklentimizin altında gerçekleşti. Türkiye genelinde de nisan yağışları uzun yılların altında kaldı. Özellikle İç Anadolu için havaların serin gitmesi avantaj oldu. Toprağın mart ayında suya doygun bir şekilde, nisan ayına geçmesi ve hemen mayısın ilk günü itibarıyla yağışlı bir periyoda girmemiz hububat ekim alanlarını rahatlattı. Şu an için her şey güzel, bir sıkıntımız yok. Mayıs ayının içinde 40-50 milimetre daha böyle dengeli bir yağış alırsak ben inanıyorum ki bu yıl geçen yıldan en az yüzde 10 daha fazla bir rekolte artışı bekliyoruz.''<br>'TARIM TAKVİMİNDE OLUMSUZ GELİŞME YOK'<br>Havanın yağışlı olmasının diğer ürünler için de önemli olduğunu anlatan Soylu, ''Sadece havanın yağışlı gitmesi buğday-arpa için değil baharlık ürünler içinde önemli. Özellikle Konya Ovası için düşünürsek mısır, ayçiçeği, şeker pancarı, patates gibi bu ürünlerin sağlıklı çıkışı ve çiftçinin daha az sulama yapması yeraltı su kaynaklarının korunması çiftçinin sulama maliyetlerinin azalması yönünden çok önemli etki yapıyor. Şu anda tarım takvimi olarak çok olumsuz bir gelişme olduğunu söyleyemeyiz. İnşallah bu süreç mayısın sonuna haziranın ilk yarısında devam ederse ülke olarak hem virüsten kurtulmanın bayramını yaparız hem de yüksek rekolteyle hububatta çiftçimizde çifte bayram yapmış olur" dedi.DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-05-17 09:21:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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