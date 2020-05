Başkan Altay, canlı yayında Konyalıların evlerine misafir oldu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Youtube kanalında canlı yayında Konyalılarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalında canlı yayında vatandaşlarla bir araya geldi. Yayında Konyalıların sorularını cevaplayan ve gündemi değerlendiren Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin korona virüs sürecini başarıyla yürüttüğünü ifade ederek, bu sürecin hayırlısıyla tamamlanması temennisinde bulundu. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak salgın sürecinde önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Başkan Altay, “İnşallah normalleşme sürecinin başlangıcındayız. Kurallara uyarsak, maskesiz sokağa çıkmazsak, sosyal mesafeyi korursak, hijyene dikkat edersek bu işten bir an önce kurtulacağız. Rabbime de dua ediyorum bu mübarek vakitte. İnşallah şehrimiz, ülkemiz bir an önce bu süreçten kurtulur” diye konuştu.



"Konya'nın sorumluluğu var"

Korona virüs sürecinde Konyalı vatandaşların kontrollü sosyal hayatlarına devam etmelerini isteyen Başkan Altay, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde çok önemli bir sınavı başarıyla yürütüyoruz. İnşallah bu süreç hayırlısıyla tamamlanacaktır. Konya olarak yerel yönetimlerle merkezi hükümetin işbirliğinin en iyi olduğu şehiriz. Sayın valimiz, bizler, ilçe belediyelerimizle bu sürecin en az hissedilmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Konya’nın bir sorumluluğu var. Hem tarımsal üretime devam etmek zorundayız hem de sanayi üretimimizi sürdürmeliyiz. Bu konularda öncelikli olarak tüm tedbirleri alıyoruz” dedi.



"Konya için çalışıyoruz"

Birlik ve beraberlik içerisinde olunduğu zaman çözülemeyecek hiç bir problemin olmayacağını da ifade eden Başkan Altay, “Sizlerin desteği ve duasıyla inşallah Konya’yı çok daha güzel bir gelecek bekliyor. Konya’nın her sorununu çözmek için çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bu konuda en büyük yardımcılarımız; ilçe belediye başkanlarımız, belediye çalışanlarımız. Biz çok büyük bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdi Konya’ya hizmet etmek için çaba sarf ediyor, gayret ediyor. Ben de tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza olağanüstü durumda gösterdiği liderlikten dolayı teşekkür ediyorum. Tüm projelerimizi destekleyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, bu dönemin kahramanlarından Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, tüm sağlık çalışanlarımıza, emniyet mensuplarımıza, üreten çiftçilerimize, çalışan işçilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konya’da devam eden ve yapılması planlanan yatırımlardan da bahseden Başkan Altay, bir saat süren yayına katılan Konyalılara da teşekkür etti.

