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Konya Büyükşehir'den bin 154 muhtara hijyen seti desteği

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele sürecinde etkin görev alan 31 ilçedeki tüm mahalle muhtarlarına dezenfektan, maske ve siperlik desteğinde bulundu.

Konya Büyükşehir'den bin 154 muhtara hijyen seti desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele sürecinde etkin görev alan 31 ilçedeki tüm mahalle muhtarlarına dezenfektan, maske ve siperlik desteğinde bulundu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında 31 ilçedeki tüm muhtarlara dezenfektan, siperlik ve maske desteğinde bulundu. Geçtiğimiz günlerde esnaflara dağıtılmak üzere Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne maske veren; şehir merkezi ve ilçelerdeki berberlere ve kuaförlere siperlik, maske, dezenfektan dağıtan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 31 ilçedeki bin 154 muhtara hijyen setlerini teslim etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe belediyeleri ve muhtar dernekleri aracılığıyla Konya'daki tüm muhtarlara dezenfektan, maske ve siperlik ulaştırdıklarını belirterek, korona virüs sürecinde sahada göstermiş oldukları başarılı çalışmalardan dolayı muhtarlara teşekkür etti. Yeni tip korona virüs salgını sebebiyle yaşanılan zor günlerin ardından yeni normalleşme sürecine girildiğini hatırlatan Başkan Altay, “Sürecin ilk başladığı andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin virüse karşı verdiği mücadele tüm dünyaya örnek oldu. Konya’da da virüse karşı mücadelemizi aralıksız sürdürdük. Bu süreçte de muhtarlarımızın her zamanki gibi büyük desteğini ve katkısını gördük. Muhtarlarımıza tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum” dedi.

Dernek başkanlarından teşekkür
Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Konya’da bulunan bin 154 mahalle muhtarına gönderilen hijyen desteğinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, muhtarların sahada en iyi şekilde çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, “Başkanımız Uğur İbrahim Altay, fakirin fukaranın yanında yer aldığı gibi Konyamıza bağlı muhtarların da her zaman yanında olmuştur. Bu süreçte maske, dezenfektan desteğinde bulunan Başkanımıza muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.
Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Ali Eken, “Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Muhtarlar olarak bu süreçte belediyelerle iletişim halinde olarak bu süreci en kısa sürede atlatacağız inşallah” diye konuştu.
Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir ise, Konya Büyükşehir Belediye Uğur İbrahim Altay’a korona günlerinde muhtarlara verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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