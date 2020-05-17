Prof. Dr. Uğur: “Engellilik nedenlerinin önemli bir bölümü önlenebilir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Prof. Dr. Uğur: “Engellilik nedenlerinin önemli bir bölümü önlenebilir”

İHA

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Mahir Uğur, engellilik nedenlerinin önemli bir bölümünün kaçınılabilir ve önlenebilir nedenler olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Uğur: “Engellilik nedenlerinin önemli bir bölümü önlenebilir”

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Mahir Uğur, engellilik nedenlerinin önemli bir bölümünün kaçınılabilir ve önlenebilir nedenler olduğunu söyledi.
Medova Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Mahir Uğur engellilerin, doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş ve bu nedenle her türlü desteğe ihtiyacı olan insanlar olduğunu söyledi.

“Türkiye’de nüfusun yüzde 12.29’unun engelli olduğu bulunmuştur”
Engellilerin, normal yaşamın gereklerine uyamayan ve bu nedenle de korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mahir Uğur, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’u engelli olarak kabul edilmektedir. Ülkelerin engelli oranı büyük farklılık göstermekte ve yüzde 130 arasında değişiklik göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde bu oranlar daha yüksek seyretmekte olup bunun nedeninin de gelişmiş ülkelerde çocukluk çağında bakım imkanlarının daha iyi olmasından ve yaşam sürelerinin daha uzun olmasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde de yapılan bir araştırmada bölgesel değişiklik göstermekle birlikte bu oranın ortalama yüzde 12.29 olduğu bulunmuştur. Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engelli oranının nüfusun yüzde 2.58’ini oluşturduğu ve ortopedik engelli grubunun toplam yüzde 1.25 ile en yüksek sıklığa sahip olduğu bulunurken kronik bir hastalığa sahip olan ve buna bağlı engelliliği bulunanların oranının da yüzde 9.7 olduğu bildirilmiştir” dedi.
Prof. Dr. Mahir Uğur, engellilerin ortopedik engelliler, görme engelliler, işitme engelliler, zihinsel engelliler, özgül öğrenme güçlüğü olanlar spastik engelliler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlar, yaygın gelişimsel bozukluğa sahip olanlar, dil ve konuşma bozukluğu olanlar, süreğen bir hastalığa bağlı engelliliği olanlar ayrıldığını belirtti.

“Doğum yaşının 17’nin altında olması bebeklerde engelliliğe neden oluyor”
Türkiye’de engelliliğe yol açan en sık nedenlere değinen Prof. Dr. Mahir Uğur, “Doğum öncesi nedenler; akraba evliliği, kan ve RH uyuşmazlığı, ilaç kullanılması, doğum yaşının 17’nin altında veya 36 yaşın üzerinde olması, annenin sigara, alkol, uyuşturucu kullanması, röntgen ışınlarına maruz kalma, yetersiz beslenme, ateşli, bulaşıcı hastalık geçirme, hamilelik sırasında kaza, aşırı stres, zehirlenme ve travmaya maruz kalma, alınması gereken folik asit gibi vitamin ve minerallerin eksikliği, çok sayıda ve sık hamile kalınması veya doğum yapılması, annenin yüksek tansiyon, kalp hastalığı, şeker hastalığı gibi hastalıklarının bulunması sayılabilir” diye konuştu.
Doğum anına ait nedenlere de değinen Mahir Uğur, “Doğumun bir sağlık kuruluşunda sağlık elemanlarınca gerçekleştirilmemesi, doğumun beklenen süreden önce ve güç olması, bebeğin düşük doğum ağırlığı ile doğması, doğum esnasında bebeğin travmaya maruz kalması, doğum esnasında bebeğin oksijensiz kalması olarak sayılabilir. Doğum sonrası nedenler de çocuğun ağır hastalık geçirmesi, yeni doğan bebeğin sağlık kontrolünden geçirtilmemesi ve gerekli testlerin yaptırılmaması, bebeğin aşılarının düzenli olarak yaptırılmaması, ağır doğum sarılığı, çocuğun yetersiz beslenmesi, ev kazaları, iş kazaları, trafik kazaları, zehirlenmeler, doğal afetler, terör eylemleri ve savaş olarak söylenebilir” şeklinde konuştu.

“Asıl hedef engelliliğin oluşmasını önlemek olmalıdır”
Engelliliğin nedenlerinin önemli bir bölümünün kaçınılabilir ve önlenebilir nedenler olduğunu anlatan Uğur, “Engelli sorunlarına eğilirken asıl hedef engelliliğin oluşmasını önlemek olmalıdır. Bu nedenle doğum öncesi ve doğum esnasında oluşabilecek problemleri engellemek amacıyla nedenleri önlenmeli ve erken tanı amacı ile sağlık taramaları ve eğitim programları geliştirilmeli, kayıt sistemleri iyileştirilmeli, sağlıklı çevre bilincinin oluşturulması ve altyapı hizmeti veren kuruluşlar ile koordinasyon sağlanmalıdır. Doğum sonrasında kazanılan engellilik nedenlerinin önlenebilmesi için de insana değer veren bir anlayışın toplumda yerleştirilmesi gerekmektedir. Engellilik kaçınılmaz bir kader değildir” ifadelerini kullandı.

“Toplumla bütünleşmelerinin önündeki engellerin de kaldırılması büyük önem arz ediyor”
Engellilerin topluma kazandırılması ve toplumla bütünleşmelerinin önündeki engellerin de kaldırılmasının büyük önem arz ettiğini kaydeden Uğur, “Bu engeller; yoksulluk, eğitim, istihdam sorunu, rehabilitasyon eksikliği, engellinin aile yaşamı ve özel yaşamı ile ulaşım, fiziksel çevre ve konut problemleridir. Engellilerin topluma kazandırılmasında başvurulan yöntemlerin başında rehabilitasyon gelmektedir. Rehabilitasyon imkanlarından faydalanamama ve araçgereç gereksiniminin yeterince karşılanamaması da engellilerin toplumla bütünleştirilmesinin önündeki en büyük engellerden birisidir. Rehabilitasyon sürecinden geçmemiş olan birey topluma ve içinde yaşadığı aileye yük olmaktan kurtulamayacaktır” dedi.
Engellilerde rehabilitasyon alanları kapsamı içerisine; yetişkin ve çocuk engellilerde gerek ortopedik gerekse nörolojik ve pediatrik alanlarla, diğer birçok alanlar girmekte ve rehabilitasyon uygulamaları ile bireylerin yeniden topluma kazandırılmaya çalışıldığını söyleyen Uğur, “Hastanemiz bünyesinde bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kliniğimizde tecrübeli hekimler ve fizyoterapistler eşliğinde engelli hastalarımız için rehabilitasyon uygulamalarıyla hizmet vermekte ve onları topluma yeniden kazandırmak hedeflenmektedir” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da 65 yaş üzeri vatandaşlar camilere koştu
YEREL HABERLER Konya’da 65 yaş üzeri vatandaşlar camilere koştu
Doç. Dr. Tonyalı: “Kanser hastaları uzun bir süre kuralları uygulamak zorunda kalacak”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Tonyalı: “Kanser hastaları uzun bir süre ...
Konya'da 65 yaş ve üstü, parklara akın etti
YEREL HABERLER Konya'da 65 yaş ve üstü, parklara akın etti
Konya Büyükşehir'den bin 154 muhtara hijyen seti desteği
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir'den bin 154 muhtara hijyen seti ...
Meram’da yalnız yaşayan büyüklerin iftar yemeklerini Başkan Kavuş dağıttı
YEREL HABERLER Meram’da yalnız yaşayan büyüklerin iftar yemeklerini ...
Başkan Akkaya ve belediye personeli kan bağışı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Akkaya ve belediye personeli kan bağışı yaptı
Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ökten Hüyük’ü ziyaret etti
YEREL HABERLER Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ökten Hüyük’ü ziyaret ...
Konya'da 65 yaş üstü vatandaşlara bayram tıraşı hizmeti
YEREL HABERLER Konya'da 65 yaş üstü vatandaşlara bayram tıraşı ...
Başkan Altay, canlı yayında Konyalıların evlerine misafir oldu
YEREL HABERLER Başkan Altay, canlı yayında Konyalıların evlerine ...
Pencereleri kapılarından büyük tek cami
YEREL HABERLER Pencereleri kapılarından büyük tek cami
Buğday rekoltesinde yüzde 10'luk artış bekleniyor
YEREL HABERLER Buğday rekoltesinde yüzde 10'luk artış bekleniyor
2 kişinin öldüğü köpek kavgasında 1 kişi daha tutuklandı
YEREL HABERLER 2 kişinin öldüğü köpek kavgasında 1 kişi daha ...
2 kişinin öldüğü köpek kavgasında 1 kişi daha tutuklandı
YEREL HABERLER 2 kişinin öldüğü köpek kavgasında 1 kişi daha ...
2 kişinin öldüğü köpek kavgasında 1 kişi daha tutuklandı
YEREL HABERLER 2 kişinin öldüğü köpek kavgasında 1 kişi daha ...
Konya’da baba-oğul cinayetinin zanlısı baba oğul tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da baba-oğul cinayetinin zanlısı baba oğul ...
Konya Büyükşehir Zabıta’dan yaka kamerası uygulaması
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Zabıta’dan yaka kamerası uygulaması
Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis denetim yaptı
YEREL HABERLER Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde ...
Gidemedikleri köylerine kamera yerleştirip özlem gideriyorlar Konya'da ikamet eden bir grup köy sevdalısı korona virüs kısıtlaması nedeniyle köylerine istedikleri zaman gidemeyince arabanın giremediği dağın yamacındaki köylerine at ve eşeklerle kamera çıkarıp yerleştirdi
YEREL HABERLER Gidemedikleri köylerine kamera yerleştirip özlem ...
Konya’da mezarlıkta cinayet ihbarı polisi harekete geçirdi
YEREL HABERLER Konya’da mezarlıkta cinayet ihbarı polisi harekete ...
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Konya'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında Cip ile hafif ticari aracın çarpışma anı güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi
YEREL HABERLER Konya'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik ...
Köpeğine Covid-19 ismini verdi
YEREL HABERLER Köpeğine Covid-19 ismini verdi
Kadınlar koronavirüsten, erkeklerden fazla korkuyor
YEREL HABERLER Kadınlar koronavirüsten, erkeklerden fazla korkuyor
Kadınlar koronavirüsten, erkeklerden fazla korkuyor
YEREL HABERLER Kadınlar koronavirüsten, erkeklerden fazla korkuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X