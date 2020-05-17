93 yaşındaki Bağ-Kur emeklisi kadın, hayırsever yönüyle dikkat çekiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

93 yaşındaki Bağ-Kur emeklisi kadın, hayırsever yönüyle dikkat çekiyor

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, emekli maaşının bir kısmını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan BağKur emeklisi, ilçenin eski kadın bakkallarından 93 yaşındaki Nesibe Yılmaz, tek geliri emekli maaşı olmasına ve kirada oturmasına rağmen hayırsever kişiliğiyle ön plana çıkıyor.

93 yaşındaki Bağ-Kur emeklisi kadın, hayırsever yönüyle dikkat çekiyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, emekli maaşının bir kısmını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan BağKur emeklisi, ilçenin eski kadın bakkallarından 93 yaşındaki Nesibe Yılmaz, tek geliri emekli maaşı olmasına ve kirada oturmasına rağmen hayırsever kişiliğiyle ön plana çıkıyor.
Beyşehir’in Yeşildağ Mahallesi'nde ikamet eden 93 yaşındaki yerleşim merkezinin en eski kadın bakkalı olan emekli Nesibe Yılmaz’ın adresine yeni tip korona virüse (Covid19) karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Beyşehir Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu’nda görev yapan öğretmenler maaşını getiriyor. Nesibe Yılmaz, emekli maaşını evine getiren öğretmenlere teşekkür ederek, maaşının 500 liralık kısmını Mehmetçik Vakfı’na bağışlamak istediğini söyledi. Vefa destek grubu görevlileri ise, Nesibe Yılmaz’ın bu isteğini yerine getirdikten sonra banka dekontunu teslim etti.

"Askeri çok severim her gün dua ederim"
Emekli maaşının bir kısmını, “Bu yaşta ben ne yapacağım bu parayı, benim arkamdan bir şey verenim olmaz” diyerek hayra dağıttığını aktaran Nesibe Yılmaz, “Ben elimle gereken yerlere veririm. Fitre, zekat, sadaka, tutamadığım oruç parası, lazım olanlara bugüne kadar verdim Allah kabul etsin. Askeri çok severim, her gün dua ederim, ağlarım namazlarımı kıldığında. Askerlerimiz kırılıp gider, Allah kurtarsın askerlerimizi. Maaşımdan lazım olursa okul aile birliğine veririm, Mehmetçik Vakfı'na da maaşımdan 500 lirasını verdim. Allah kabul etsin” diye konuştu.
Masrafı fazla olmadığı için parasının belli bir kısmını hayra dağıttığını ve maaşını yetirmeye çalıştığını vurgulayan Yılmaz, ev kirası, elektrik ve su parası ile evine odun kömür koyanların parasını da verdikten sonra parasının kalan kısmıyla geçinmeye çalıştığını kaydetti. Dinçliği ile dikkat çeken Yılmaz, tek başına yaşamanın zor olmasına rağmen ve yaşına rağmen yemeğini oturduğu yerden yaptığını, abdest alıp namazını kılabildiğini belirterek, “Allah’a hamdolsun. Sağ olsun getir götür işleri için yardım edenimiz de oluyor” dedi.
Yeşildağ merkezde uzun yıllar ticaret yaptığını, en son yöreye bakkal olarak hizmet verirken devletin kendisini BağKur'dan emekli ettiğini anlatan Yılmaz, “Emekli olalı 50 sene oldu. Emekli olduğumda 40 lira verdiler, ondan sonra maaşım yükseldi. Allah razı olsun devletimizden zeval vermesin. BağKur'umu yıllarca ödedikten sonra iyi kötü bizi emekli ettiler. BağKur'u çıkarandan ve beni BağKur'lu edenin kabri cennet olsun. Öyle olmasa idi benim şimdi bir şeyim yok. Bir o emekli maaşım var. Bekarım ben, hiç evlenmedim” diye konuştu.
Yaşlı teyzenin her ihtiyacına yetişen, yardımcı olan Yeşildağ Mahallesi sakinlerinden Osman İltar da, Nesibe Yılmaz’ın köyün eski bir tüccarı olarak en eski bakkallarından birisi olduğunu vurgulayarak, “Kereste ticareti yapmış. Türkiye’nin her yerinden oyuncak getirip satmış. En son da bakkallık yaparken emekli olmuş. Çok becerikli bir teyzemiz. 93 yaşında, köyde herkesin sevdiği, saydığı, değer verdiği bir büyüğümüz. Elimizden geldiği kadar ben ve birkaç arkadaşım yardım ediyoruz, ihtiyaçları neyse bakkaldır, şudur budur. Köyümüzün çınarı diyelim, son çınarı en yaşlılarından. Bütün Beyşehir ve Konya havalisinde eskilerin hatta günümüzde bile herkesin tanıdığı değerli bir esnaf” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Uğur: “Engellilik nedenlerinin önemli bir bölümü önlenebilir”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Uğur: “Engellilik nedenlerinin önemli bir ...
Konya’da 65 yaş üzeri vatandaşlar camilere koştu
YEREL HABERLER Konya’da 65 yaş üzeri vatandaşlar camilere koştu
Doç. Dr. Tonyalı: “Kanser hastaları uzun bir süre kuralları uygulamak zorunda kalacak”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Tonyalı: “Kanser hastaları uzun bir süre ...
Konya'da 65 yaş ve üstü, parklara akın etti
YEREL HABERLER Konya'da 65 yaş ve üstü, parklara akın etti
Konya Büyükşehir'den bin 154 muhtara hijyen seti desteği
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir'den bin 154 muhtara hijyen seti ...
Meram’da yalnız yaşayan büyüklerin iftar yemeklerini Başkan Kavuş dağıttı
YEREL HABERLER Meram’da yalnız yaşayan büyüklerin iftar yemeklerini ...
Başkan Akkaya ve belediye personeli kan bağışı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Akkaya ve belediye personeli kan bağışı yaptı
Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ökten Hüyük’ü ziyaret etti
YEREL HABERLER Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ökten Hüyük’ü ziyaret ...
Konya'da 65 yaş üstü vatandaşlara bayram tıraşı hizmeti
YEREL HABERLER Konya'da 65 yaş üstü vatandaşlara bayram tıraşı ...
Başkan Altay, canlı yayında Konyalıların evlerine misafir oldu
YEREL HABERLER Başkan Altay, canlı yayında Konyalıların evlerine ...
Pencereleri kapılarından büyük tek cami
YEREL HABERLER Pencereleri kapılarından büyük tek cami
Buğday rekoltesinde yüzde 10'luk artış bekleniyor
YEREL HABERLER Buğday rekoltesinde yüzde 10'luk artış bekleniyor
2 kişinin öldüğü köpek kavgasında 1 kişi daha tutuklandı
YEREL HABERLER 2 kişinin öldüğü köpek kavgasında 1 kişi daha ...
2 kişinin öldüğü köpek kavgasında 1 kişi daha tutuklandı
YEREL HABERLER 2 kişinin öldüğü köpek kavgasında 1 kişi daha ...
2 kişinin öldüğü köpek kavgasında 1 kişi daha tutuklandı
YEREL HABERLER 2 kişinin öldüğü köpek kavgasında 1 kişi daha ...
Konya’da baba-oğul cinayetinin zanlısı baba oğul tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da baba-oğul cinayetinin zanlısı baba oğul ...
Konya Büyükşehir Zabıta’dan yaka kamerası uygulaması
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Zabıta’dan yaka kamerası uygulaması
Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis denetim yaptı
YEREL HABERLER Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde ...
Gidemedikleri köylerine kamera yerleştirip özlem gideriyorlar Konya'da ikamet eden bir grup köy sevdalısı korona virüs kısıtlaması nedeniyle köylerine istedikleri zaman gidemeyince arabanın giremediği dağın yamacındaki köylerine at ve eşeklerle kamera çıkarıp yerleştirdi
YEREL HABERLER Gidemedikleri köylerine kamera yerleştirip özlem ...
Konya’da mezarlıkta cinayet ihbarı polisi harekete geçirdi
YEREL HABERLER Konya’da mezarlıkta cinayet ihbarı polisi harekete ...
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Konya'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında Cip ile hafif ticari aracın çarpışma anı güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi
YEREL HABERLER Konya'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik ...
Köpeğine Covid-19 ismini verdi
YEREL HABERLER Köpeğine Covid-19 ismini verdi
Kadınlar koronavirüsten, erkeklerden fazla korkuyor
YEREL HABERLER Kadınlar koronavirüsten, erkeklerden fazla korkuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X