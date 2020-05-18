19 May\u0131s Atat\u00fcrk\u2019\u00fc Anma Gen\u00e7lik ve Spor Bayram\u0131 dolay\u0131s\u0131yla bir mesaj yay\u0131nlayan 25. ve 26. D\u00f6nem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOB\u0130RL\u0130K Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Konuk, bu tarihin parlak bir gelece\u011fe, istiklale ve istikbale ad\u0131m at\u0131lan tarih oldu\u011funu s\u00f6yledi. Recep Konuk a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, milli bayramlar\u0131n toplum nezdindeki \u00f6nemine de\u011finerek, \u201cBu \u00f6zel ve \u00f6zellikli g\u00fcnler ya ifade ettikleri bir ba\u015flang\u0131\u00e7 ya hep birlikte ula\u015f\u0131lan bir zafer, elde edilen ba\u015far\u0131 veya elbirli\u011fi ile ula\u015f\u0131lan sonu\u00e7 ile o sonu\u00e7 al\u0131n\u0131rken tak\u0131n\u0131lan ortak tav\u0131r ve davran\u0131\u015f \u00f6zelliklerini de kapsayacak \u015fekilde t\u00fcm mana b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcyle nesilden nesle millet haf\u0131zas\u0131nda ta\u015f\u0131nmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan g\u00fcnlerdir. Biz millet olarak, her milli bayramda hep birlikte yeniden o g\u00fcne d\u00f6ner, o g\u00fcnlerin y\u00fcklendi\u011fi mana b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc yeniden idrak eder ve milletimizin ya\u015fad\u0131klar\u0131ndan ve omuz omuza vererek ortaya konulan irade ile ba\u015far\u0131lar\u0131ndan, birbirimize tekrar kenetlenmek, zorluklar\u0131 a\u015fmak ve yeni hedeflere y\u00fcr\u00fcmek i\u00e7in ilham ve g\u00fc\u00e7 al\u0131r\u0131z. Bu anlamda 19 May\u0131s, herkesin son bekledi\u011fi bir d\u00f6nemde milletimizin yeni ve g\u00fc\u00e7l\u00fc bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapt\u0131\u011f\u0131 tarihtir. Parlak bir gelece\u011fe, istiklale ve istikbale ad\u0131m att\u0131\u011f\u0131 tarihtir. Millet olarak son beklentisini sonland\u0131r\u0131p, gelece\u011fe ad\u0131m att\u0131\u011f\u0131m\u0131z tarih yolculu\u011funun ba\u015flang\u0131c\u0131d\u0131r. 16 May\u0131s 1919\u2019da i\u015fgal alt\u0131ndaki \u0130stanbul\u2019dan yola \u00e7\u0131k\u0131p, Mustafa Kemal ile birlikte Band\u0131rma Vapurunda bulunanlar\u0131n 19 May\u0131s\u2019ta Samsun\u2019a ayak basmas\u0131yla millet olarak yeni bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapt\u0131k. H\u00fcrriyet me\u015falesini o g\u00fcn ate\u015fledik. T\u00fcrk milletinin istiklaline ve istikbaline sahip \u00e7\u0131kma iradesini temsil eden o \u0131\u015f\u0131k Anadolu\u2019nun tamam\u0131n\u0131 ayd\u0131nlatt\u0131. Samsun\u2019dan yola \u00e7\u0131kan me\u015fale varl\u0131kl\u0131s\u0131 yoksulu, okumu\u015fu okumam\u0131\u015f\u0131, k\u00f6yl\u00fcs\u00fc kentlisi, kuzeylisi g\u00fcneylisi, do\u011fulusu bat\u0131l\u0131s\u0131 herkese ve her kesime bayraktarl\u0131k etti, nesep me\u015frep, k\u00f6k k\u00f6ken fark\u0131 g\u00f6zetmeden arkas\u0131nda milyonlar\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 bir yolculuk yapt\u0131 Anadolu\u2019da. Ve o yolculuk \u0130zmir\u2019de zaferle noktaland\u0131\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. \u201c101 y\u0131l \u00f6nceki gibi zorluklar\u0131 bir olarak, birlik olarak a\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz\u201d 101 y\u0131l \u00f6nce at\u0131lan ad\u0131mla millet nezdinde tesis etti\u011fimiz ortakl\u0131\u011f\u0131n, sevin\u00e7te k\u0131van\u00e7ta oldu\u011fu kadar, cefada, tasada, fedak\u00e2rl\u0131kta, kederde ve iyisiyle k\u00f6t\u00fcs\u00fcyle kaderde ortakl\u0131k \u00fczerine kuruldu\u011funu belirten Ba\u015fkan Konuk, \u201cO ilk ad\u0131m\u0131n 101\u2019inci y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde bir taraftan bir as\u0131rda ba\u015fard\u0131klar\u0131m\u0131zdan g\u00fc\u00e7 alarak istikbale daha kararl\u0131 ve daha iddial\u0131 y\u00fcr\u00fcrken, bir taraftan da 101 y\u0131l \u00f6nceki gibi zorluklar\u0131 bir olarak birlik olarak a\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. \u0130stiklal m\u00fccadelemizin 101\u2019inci y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fcn\u00fc bu sene meydanlarda, milletimizin, \u00f6zellikle de gen\u00e7lerimizin co\u015fkusundan mahrum, her bir y\u00fcrek bayram yeri olacak \u015fekilde, bedenler uzak, g\u00f6n\u00fcller s\u0131ms\u0131k\u0131 sar\u0131lm\u0131\u015f olarak kutluyoruz. 101 y\u0131l \u00f6nce istiklalimize kast eden d\u00fc\u015fman \u00e7izmelerinin kirinden vatan topra\u011f\u0131n\u0131 temizlemek i\u00e7in m\u00fccadele ba\u015flatm\u0131\u015ft\u0131k, bug\u00fcn milletimizin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 tehdit eden vir\u00fcs\u00fcn yay\u0131lmamas\u0131, vir\u00fcsten \u00fclkemizi temizlemek i\u00e7in m\u00fccadele ediyoruz. 101 y\u0131l \u00f6nce m\u00fc\u015fterek ve onurlu gelece\u011fimiz i\u00e7in o g\u00fcnk\u00fc nesil ortak bir fedakarl\u0131k ve kararl\u0131l\u0131k sergilemi\u015fti, bug\u00fcn de bizler feraha erece\u011fimiz g\u00fcnlere bir an \u00f6nce ve telafisiz kay\u0131plar ya\u015famadan kavu\u015fmak i\u00e7in fedakarl\u0131k ve kararl\u0131l\u0131k testinden ge\u00e7iyoruz. 101 y\u0131l \u00f6nce oldu\u011fu gibi milletimizin ve \u00fclkemizin tehdit farkl\u0131 olsa da bu m\u00fccadeleden de ba\u015far\u0131yla \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131ndan ve zor g\u00fcnleri geride b\u0131rakt\u0131ktan sonra daha bir h\u0131rs ve azimle i\u015ften g\u00fc\u00e7ten kaybettiklerinden daha fazlas\u0131n\u0131 kazanaca\u011f\u0131ndan eminiz. \u00c7\u00fcnk\u00fc biz biliyoruz ki, zorluklar\u0131 a\u015fmak, ba\u015far\u0131lar\u0131 yeni zaferlerle ta\u00e7land\u0131rmak, zor g\u00fcnlerden dersler \u00e7\u0131kar\u0131p bir daha ayn\u0131 zorluklar\u0131 ya\u015famamak i\u00e7in \u00e7areler \u00fcretmek milletimizin karakteridir. Bunun ispat\u0131 tarihimizdedir, tarihimizdir\u201d ifadelerini kulland\u0131. \u201cT\u00fcrk \u00e7ift\u00e7isi, istiklalini ekonomik ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131kla ta\u00e7land\u0131rm\u0131\u015f bir T\u00fcrkiye i\u00e7in \u00fcretmeye devam ediyor\u201d Ba\u015fkan Konuk, mesaj\u0131n\u0131 \u015fu c\u00fcmlelerle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: \u201cSalg\u0131nda i\u015fi g\u00fcc\u00fc etkilenen, sa\u011fl\u0131k sorunu ya\u015fayan karde\u015flerimizin ya\u015fad\u0131klar\u0131 her zorluk ortak derdimizdir, \u00fclkemizin d\u00f6rt bir yan\u0131nda dara d\u00fc\u015fen hi\u00e7bir karde\u015fimizi dualar\u0131m\u0131zdan eksik etmeden, tarlaya tapana, \u00e7ifte \u00e7ubu\u011fa daha s\u0131k\u0131 sar\u0131ld\u0131k. Daha \u00e7ok \u00fcreten, daha m\u00fcreffeh bir T\u00fcrkiye i\u00e7in. Evlatlar\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fma ko\u015fullar\u0131n\u0131 ve \u00e7al\u0131\u015facaklar\u0131 mekanlar\u0131 d\u00fcnya standartlar\u0131n\u0131n \u00fcst\u00fcne ta\u015f\u0131yan bir T\u00fcrkiye sevdas\u0131yla bug\u00fcn d\u00fcne g\u00f6re daha gayretli, daha h\u0131rsl\u0131, daha kararl\u0131y\u0131z. Bizler T\u00fcrk \u00e7ift\u00e7isi olarak 101 y\u0131l \u00f6nce \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131m\u0131z o yolculukta, \u0130stiklal Harbi meydanlar\u0131nda neyin pe\u015finde oldu\u011fumuzun tam idrakinde verdi\u011fimiz kararl\u0131 m\u00fccadeleyi, 101 y\u0131ld\u0131r oldu\u011fu gibi g\u00f6nl\u00fcm\u00fcz ve zihnimiz hep gen\u00e7, nefesimiz kuvvetli, bile\u011fimiz g\u00fc\u00e7l\u00fc olarak istiklal ve istikbal i\u00e7in s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyoruz. Gen\u00e7 Cumhuriyetimizin asli unsuru T\u00fcrk \u00e7ift\u00e7isi, gen\u00e7li\u011finden ve dinamizminden, m\u00fccadele azmi ve kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131ndan hi\u00e7bir \u015fey kaybetmeden ve asla y\u0131lg\u0131nl\u0131\u011fa d\u00fc\u015fmeden gelecek gen\u00e7 nesiller i\u00e7in istikbali garantide, istiklalini ekonomik ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131kla ta\u00e7land\u0131rm\u0131\u015f bir T\u00fcrkiye i\u00e7in \u00fcretmeye devam ediyor. T\u00fcrk \u00e7ift\u00e7isi olarak biz, emaneti ta\u015f\u0131yan gen\u00e7lerimizin ba\u015far\u0131lar\u0131yla gururlan\u0131yor, daha fazla deste\u011fi ve daha fazla imkan\u0131 hak ettiklerine inan\u0131yoruz. \u00c7\u00fcnk\u00fc biz \u015funu biliyor ve \u015funun idrakindeyiz; fiziken de bedenen de zihnen de ya\u015flanan bir d\u00fcnyada bizim en b\u00fcy\u00fck g\u00fcc\u00fcm\u00fcz gen\u00e7li\u011fimiz ve gen\u00e7lerimizdir. Gen\u00e7lerimizin ve gen\u00e7li\u011fimizin enerjisiyle, gen\u00e7lerimizin geni\u015f ufku ve onlar\u0131n gen\u00e7 bak\u0131\u015f\u0131yla daha m\u00fcreffeh, daha g\u00fc\u00e7l\u00fc, daha sayg\u0131n bir gelecek in\u015fa etmek elimizdedir. Bir \u015fartla, t\u0131pk\u0131 Samsun\u2019dan ba\u015flayan istiklal ve istikbal y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcndeki gibi gen\u00e7lerimizin birbiriyle omuz omuza y\u00fcr\u00fcmesini sa\u011flayarak. Hi\u00e7bir gencimizin enerjisini ve kabiliyetini d\u0131\u015flamayarak. Onlar\u0131n birbirine omuz vurmas\u0131na neden olan istismara a\u00e7\u0131k zeminleri ortadan kald\u0131rarak. Onlar\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ve ya\u015fayaca\u011f\u0131 ortamlardan ve \u00fclkemizden sebebi ve sonucu her ne olursa olsun ac\u0131, h\u00fcz\u00fcn, keder ve hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131na sebep olan karde\u015fi karde\u015fe d\u00fc\u015fman eden batakl\u0131klar\u0131 kurutarak.\u201d \u201cBu \u00fclkenin evlatlar\u0131na imkan verildi\u011finde neleri ba\u015farabilece\u011fini Konya \u015eeker\u2019de g\u00f6rd\u00fck\u201d \u201cBiz \u015funu biliyor \u015funa inan\u0131yoruz; bizim \u00fclkemizin ne sokak k\u00f6\u015felerinde, ne tarlada, ne ba\u011fda, ne okul ne fabrika kap\u0131lar\u0131nda, ne da\u011fda ne bay\u0131rda bir tek evlad\u0131m\u0131z\u0131 bile kaybetme, bir tek evlad\u0131m\u0131z\u0131n enerjisinden bile yararlanmama, bir tek evlad\u0131m\u0131z\u0131n kabiliyetini bile k\u00f6reltme l\u00fcks\u00fc yoktur\u201d diyen Ba\u015fkan Konuk, \u201c\u00c7\u00fcnk\u00fc biz bu \u00fclkenin evlatlar\u0131n\u0131n eline imkan verildi\u011finde neleri ba\u015farabilece\u011finin, destek sa\u011fland\u0131\u011f\u0131nda neleri alt edebilece\u011finin \u015fahidiyiz. O destek ve o imkan\u0131n sonucunu biz Konya \u015eeker\u2019de g\u00f6rd\u00fck. O gen\u00e7ler kurduklar\u0131 fabrikalarla d\u00fcnyaya meydan okumaya ba\u015flad\u0131. O gen\u00e7ler tasarlanmas\u0131na ve kurulmas\u0131na katk\u0131 verdikleri tesislerle on binlerin sofras\u0131na bereket ula\u015ft\u0131rd\u0131. \u0130mkan buldu\u011funda, destek verildi\u011finde bilimde, sanatta, sporda, i\u015f hayat\u0131nda ba\u015far\u0131lar\u0131yla bizi gururland\u0131ran t\u00fcm gen\u00e7lerimiz gibi. Biz sadece bizim elimizin ula\u015ft\u0131klar\u0131 yetmez, t\u00fcm gen\u00e7lerimiz deste\u011fi ve imkan\u0131 hak ediyor diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor ve \u00fclkemizin her k\u00f6\u015fe ve her yerindeki t\u00fcm gen\u00e7lerimizin enerji ve kabiliyetlerinden istifade edecek ortam\u0131 gecikmeksizin haz\u0131rlamam\u0131z gerekti\u011fini biliyor, onlar\u0131n kabiliyet ve enerjilerini \u00fclkemizin kalk\u0131nmas\u0131na kanalize etmemizi sa\u011flayacak zemini haz\u0131rlaman\u0131n birinci \u00f6nceli\u011fimiz oldu\u011funa inan\u0131yoruz. Bu duygu ve d\u00fc\u015f\u00fcncelerle 101 y\u0131l \u00f6nce Samsun\u2019da h\u00fcrriyet ate\u015fini yakan Ulu \u00d6nder Atat\u00fcrk\u2019\u00fc, milletimizin istiklal ve istikbal yolculu\u011funda ona e\u015flik eden silah arkada\u015flar\u0131n\u0131, yokluk ve yoksulluk i\u00e7inde verdi\u011fi m\u00fccadeleden birli\u011fe ve birbirlerine sar\u0131larak zaferle \u00e7\u0131kan ecdad\u0131m\u0131z\u0131 ve aziz \u015fehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anarken, \u015fuur, idrak ve nitelikleri ile gurur kayna\u011f\u0131m\u0131z olan ve en b\u00fcy\u00fck zenginli\u011fimiz olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz Cumhuriyetimizi ya\u015fatma ve y\u00fcceltme mesuliyetini tevdi etti\u011fimiz, gelece\u011fimizin teminat\u0131 gen\u00e7lerimizin ve t\u00fcm milletimizin Atat\u00fcrk\u2019\u00fc Anma, Gen\u00e7lik ve Spor Bayram\u0131n\u0131 kutluyorum\u201d diye konu\u015ftu.